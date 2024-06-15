Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 15 червня 2024 року.

У матчі першого туру групового етапу Євро-2024 збірна Іспанії зустрілася зі збірною Хорватії, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Колектив Луїса де ла Фуенте забезпечив комфортну для себе перевагу в три м'ячі ще за підсумками першого тайму. У другій половині зустрічі іспанцям не без проблем вдалося втримати свої ворота "сухими".

У 2 турі на хорватів чекає поєдинок з Албанією, тоді як Іспанії протистоятиме Італія. Ці матчі групи В відбудуться 19-20 червня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Хорватія у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:

Іспанія — Хорватія 3:0

Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й хвилині Бруно Петкович (Хорватія) не забив пенальті (воротар).



Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья — Педрі (Ольмо, 59), Родрі (Субіменді, 85), Руїс — Ямал (Ферран, 86), Мората (Оярсабаль, 67), Вільямс (Меріно, 67).



Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (Пашалич, 65), Брозович, Ковачич (Сучич, 65) — Маєр, Будімір (Перішич, 56), Крамарич (Петкович, 72).



Попередження: Родрі