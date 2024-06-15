Руїс: Як команда, ми домоглися всього, чого хотіли, і це важливо

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець дав свій коментар після гри.

Півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс прокоментував підсумки матчу з Хорватією (3:0) у 1-му турі групового етапу Євро-2024.

28-річний футболіст у цій зустрічі відзначився голом і результативною передачею, взявши таким чином участь у двох перших голах Іспанії в матчі.

"Найголовніше, що ми перемогли. Була важлива результативна передача, але не менш важливий і гол. Я вважаю, що команда виступила дуже добре. Ми зробили те, що хотіли, і дуже багато для цього працювали.

Як команда, ми домоглися всього, чого хотіли, і це важливо", — наводить слова Руїса офіційний сайт УЄФА.