У рамках третього ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між національними збірними Польші та Нідерландів — представниками квартету D.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

[28] ПОЛЬЩА — НІДЕРЛАНДИ [7] НЕДІЛЯ, 16 ЧЕРВНЯ, 16:00. ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Рональда Кумара. Так, на перемогу Нідерландів в основний час пропонується коефіцієнт 1,58, тоді як потенційний успіх Польщі оцінюється показником 6,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

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ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Міхал Пробеж, головний тренер збірної Польщі: "Ми знаємо, наскільки сильні Нідерланди. Ми поважаємо їх, але не боїмося. У відновленні Роберта Левандовські спростерігається прогрес, тож ми сподіваємося, що він повернеться на гру проти Австрії. Нашим завданням є виживання в цій грі, і у нас є план, як можна цього досягти. Я сподіваюся, що ми добре підготували наших гравців — ми показали їм 20 записів матчів збірної Нідерландів".

Рональд Куман, головний тренер Нідерландів: "Кожен суперник у нашій групі складний: можливо, не такого рівня якості, як Франція, але Польща — добре організована та сильна команда, міцна в обороні. Вони фізично сильні. Так, звичайно, у нас є кілька талановитих гравців у лінії півзахисту, але ми не підходимо до цього матчу так, ніби ми вже його виграли. Однієї перемоги мало — потрібно, щоб всі залишалися здоровими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОЛЬЩА : Щесни — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Сліш, Пьотровські, Модер, Залевські - Зелінські — Букса

Заявка збірної Польщі на Євро-2024:

НІДЕРЛАНДИ : Вербрюгген — Думфріс, де Врнй, ван Дейк, Аке — Рейндерс, Схаутен, Веерман — Сімонс, Депай, Гакпо

Заявка збірної Нідерландів на Євро-2024:

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