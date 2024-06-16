Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за суботу, 15 червня.

У суботу, 15 червня, у рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися три матчі.

Football.ua розповість про головні події цієї суботи, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

Результати та огляди матчів

16:00. Угорщина — Швейцарія, 1:3 (огляд)

19:00. Іспанія — Хорватія, 3:0 (огляд)

22:00. Італія — Албанія, 2:1 (огляд)

Турнірне становище в групах

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ФОРМА ГРУПА A 1 Німеччина 1 1 0 0 5 1 4 3 В 2 Швейцарія 1 1 0 0 3 1 2 3 В 3 Угорщина 1 0 0 1 1 3 -2 0 П 4 Шотландія 1 0 0 1 1 5 -4 0 П

ГРУПА B 1 Іспанія 1 1 0 0 3 0 3 3 В 2 Італія 1 1 0 0 2 1 1 3 В 3 Албанія 1 0 0 1 1 2 -1 0 П 4 Хорватія 1 0 0 1 0 3 -3 0 П



Несподіванка дня — швидкий гол Албанії

Колектив Сілвіньйо шокував чинних чемпіонів Європи голом ще до завершення першої хвилини зустрічі. Півзахисник албанців Недім Байрамі скористався непорозумінням між захисниками італійців Федеріко Дімарко та Алессандро Бастоні, встановивши новий рекорд Євро. Представник Сассуоло відзначився результативним ударом уже на 23-й секунді, що дозволило йому стати автором найшвидшого гола в історії турніру.

Так чи інакше, ані це блискавичне взяття воріт Джанлуїджі Доннарумми, ані ламання спагетті на очах італійських уболівальників перед матчем, не допомогли збірній Албанії створити сенсацію.

Розчарування дня — виступ Хорватії

Хорвати не виглядали настільки погано, наскільки умовні шотландці під час матчу-відкриття, проте підсумковий результат зустрічі з Іспанією, звісно ж, лишає бажати кращого. Команда Златко Далича навіть нагенерувала більший показник xG (2.11 проти 2.27), але забити так і не зуміла. Варто зазначити, що бодай "гол престижу" міг мати місце, якби не завчасний вхід Івана Перішича до штрафного майданчика колективу Луїса де ла Фуенте під час виконання Бруно Петковичем пенальті.

Можна сказати, що хорватам пощастило в одному — далі на них чекають не італійці, а албанці, в матчі проти яких вони мають проявити себе якомога краще, щоб зовсім не випасти з боротьби за вихід до плей-оф Євро-2024. Варто все ж тільки не допустити того, що дозволила зробити з собою на першій хвилині "Скуадра Адзурра".

Порятунок дня — Родрі (Іспанія)

До вищезгаданого пенальті призвів фол Родрі на самому Бруно, який на той момент уже був близьким до удару повз уже відіграного Сімона. Опорник уникнув найбільш суворого покарання, отримавши за свою підніжку лише жовту картку. У багатьох цей епізод визвав суперечливі думки щодо раціональності такої штрафної санкції для гравця, який завадив опоненту скористатися майже 100%-ю можливістю.

Як усім уже відомо, пенальті Петкович не реалізував. Так, Родрі вийшов майже сухим із води, ще більше тоді наблизивши іспанців до завершення поєдинку без пропущених, що й сталося в підсумку.

Бонус: Заміна дня — Мартін Адам (Угорщина)

Центральний нападник колективу Марко Россі з'явився на полі на 79-й хвилині матчу проти Швейцарії, викликавши своєю фізичною формою бурхливу реакцію вболівальників. Гравця порівнювали і з шотландськими регбістами...

і з бійцями UFC...

і з дроворубами...

Однак, поява на полі гравця південнокорейського Ульсан Хьонде ніяк не допомогла угорцям спростувати тезу одного з вболівальників швейцарців на трибунах стадіону в Кельні.

Цікаві факти

Домінік Собослаї — наймолодший капітан в історії чемпіонатів Європи. На момент матчу проти Швейцарції угорському півзахиснику було 23 роки, 7 місяців і 21 день.

Міхель Ебішер став першим швейцарцем, який відзначився голом та асистом у матчі цього турніру.

Фабіан Руїс, якого визнали найкращим гравцем матчу Іспанія — Хорватія, став восьмим іспанцем, якому вдалося відзначитися голом та асистом у матчі Євро в XXI столітті. Цікаво, що востаннє це ставалося теж у поєдинку з хорватами в червні 2021 року (Ферран Торрес).

Альваро Мората став другим гравцем збірної Іспанії, якому вдалося досягти позначки в 10 голів на чемпіонатах світу та Європи. Перший — Давід Вілья, який теж носив футболку з 7-м номером і має 13 таких результативних ударів, пише Squawka.

Нападник Атлетіко також вийшов на третє місце списку найкращих бомбардирів в історії Євро. Зараз у нього 7 голів, тоді як Мішель Платіні та Кріштіану Роналду мають 9 і 14 результативних ударів відповідно.

Та навіть це ще не все! Мората ще й зрівнявся з Фернандо Торресом і Давідом Сілвою за результативними діями (7) на чемпіонатах Європи. Більше лише на рахунку Сеска Фабрегаса — вісім.

Ламін Ямал оновив два рекорди чемпіонатів Європи в матчі проти Хорватії. У віці 16 років і 338 днів нападник збірної Іспанії став наймолодшим гравцем в історії турніру, а також наймолодшим автором асисту.

Дані Карвахаль — найстарший автор гола збірної Іспанії на Євро. Відзначився захисник у віці 32 років і 156 днів, при чому з гольової передачі якраз вищезгаданого Ямала.

Ріккардо Калафіорі (22 роки і 27 днів) став другим наймолодшим захисником збірної Італії на чемпіонаті Європи після Паоло Мальдіні (19 років і 350 днів, 10 червня 1988 року), передає OptaPaolo.

На Євро збірна Італії вперше з матчу проти Болгарії у 2004 році зуміла здобути перемогу, пропустивши першою. Цього їм не вдавалося протягом попередніх шести таких випадків, повідомляє Squawka.

Розклад матчів наступного ігрового дня

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 16.06.2024 1 ТУР 16:00 Польща -:- Нідерланди 19:00 Словенія -:- Данія 22:00 Сербія -:- Англія



Євро-2024. Представлення команд. Група С

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