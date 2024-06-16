Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На "Трьох левів" чекає важкий двобій.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав сильні сторони національної команди Сербії перед їхнім очним матчем в рамках 1-го туру Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Дуже складний матч. У них індивідуально сильні гравці та фантастичний колективний дух.

Ми знаємо, що це важка дебютна гра для нас, і ми повинні зіграти якомога краще, щоб виграти матч.

У Драгана Стойковича (головний тренер збірної Сербії — ред.) є різні варіанти побудови гри. Ми знаємо, що вони можуть грати різними схемами, а нападники, які у них є, можуть створити проблеми будь-якій команді. У них усталений стиль гри. Нам потрібно вміти використовувати свої сильні сторонами та намагатися використовувати слабкості суперника", — сказав англійський фахівець.

Матч між Сербією та Англією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.