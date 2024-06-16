Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півфіналіст Євро-2020 гратиме з "аутсайдером" групи С.

Напередодні матчу 1-го туру Євро-2024 між збірними Данії та Словенії, головний тренер "Червоної гвардії" Каспер Г'юлманд відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Всі 26 футболістів готові до гри. Не впевнений, що всі вони готові відіграти 90 хвилин, але кожен готовий зробити свій внесок.

Треба не забувати, що необхідно завжди зберігати спокій, але водночас постаратися показувати все, на що ми здатні. Наша команда хоче домінувати, грати на максимумі.

У цьому матчі Данія є фаворитом, але ми дуже поважаємо нашого суперника. У них за плечима теж є блискучі результати. До того ж у першому матчі завжди доводиться важче. Постараємося показати все, на що ми здатні", — заявив головний тренер данської збірної.

Матч між збірними Данії та Словенії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Словенії Матьяж Кек висловився про гру із Данією.