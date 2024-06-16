Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Словенці вірять у вдалий старт на Євро-2024.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек висловився про матч зі збірною Данії у 1-у турі чемпіонату Європи-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я завжди налаштовую команду на позитивний результат. Данія — фаворит, але фаворити існують для того, щоб їх обігравали ті, хто такими не вважаються. Ми дуже поважаємо Данію, за неї грають чудові футболісти. Вони є однією з тих команд, які здатні досягти у Німеччині багато чого.

Коли ми активно рухаємося і діємо агресивно, можемо бути рівнею кому завгодно. Минулі результати це підтверджують. Для всіх наших футболістів це перший великий турнір. Але наші мотивація та велике бажання мають надати нам ще більше сил.

Ми чекали занадто довго, щоб опинитися тут, приїхати на цей стадіон, побачити прапор Словенії. Це все дарує мені посмішку. Хоча, звичайно, мене продовжує турбувати те, як підготувати свою команду якнайкраще, щоб вона могла протистояти класній збірній Данії", — заявив Кек.

Матч між збірними Данії та Словенії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.