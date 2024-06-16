Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досягнення англійського фахівця.

У ці хвилини триває матч групового етапу чемпіонату Європи, в якому Англія грає із Сербією.

Цей матч став для головного тренера англійців Гарета Саутгейта 96-м на чолі команди.

За цим показником він вийшов на третє місце в історії збірної Англії, обійшовши Боббі Робсона (95).

Саутгейт поступається тільки серу Волтеру Вінтерботтому (139) і серу Альфу Рамсей (113).