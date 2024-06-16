Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії

Досягнення англійського фахівця.
Гарет Саутгейт, Getty Images
16 червня 2024, 22:59
У ці хвилини триває матч групового етапу чемпіонату Європи, в якому Англія грає із Сербією.
Цей матч став для головного тренера англійців Гарета Саутгейта 96-м на чолі команди.
За цим показником він вийшов на третє місце в історії збірної Англії, обійшовши Боббі Робсона (95).
Саутгейт поступається тільки серу Волтеру Вінтерботтому (139) і серу Альфу Рамсей (113).
Гра Сербія — Англія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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