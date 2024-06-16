Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Одні з очевидних фаворитів Євро стартували з перемоги, яка може подобатись тільки через три здобуті залікові бали.

На чемпіонаті Європи-2024 залишився позаду другий повноцінний ігровий день. Він був таким самим насиченим на події, як і попередній, але ми вже побачили першій нічийний підсумок матчу на турнірі. Як і очікувалось, "схибили" першими команди з квартету C, який вже після жеребкування характеризували, як дуже непоступливий.

Очолювала чарти симпатій уболівальників у цій групі збірна Англії — це зрозуміло, одні з фаворитів змагань, як не як. Однак і втрачати очки "трьом левам" було в матчах проти кого. Данія та Словенія сильнішого в своїй дуелі надвечір не виявили, тож настала черга команди Гарета Саутгейта протидіяти Сербії, якій що гімн цілком заслужено засвистали фанати, що результат гри в Гельзенкірхені для них був цілком відповідним.

Але про все за порядком. Англія домінувала на старті — цим узагалі нікого не здивуєш. І навіть не зовсім стерильною виявилась ця перевага "трьох левів", бо вже на 13 хвилині подача Саки з правого флангу долетіла до Беллінгема у воротарському, а той головою пробив фактично в порожні ворота. План команди Драгана Стойковича на гру таким чином було зруйновано, тому здавалось, що ось вона — можливість яскраво стартувати на турнірі.

Для англійців, певна річ, можливість, бо не за сербів нам ж уболівати з їхніми недолугими провокаціями на трибунах. Але нехай із цим розбираються тепер організатори змагань, чий регламент було порушено. Нас цікавив футбол, а там ні Сербія нічого цікавого не могла створити, ані Англія не подавала ознак того, що щось ще планує демонструвати. "Трикольорові" ще й Костича через травму втратили. Можливо, остаточно для цього турніру.

Добре, перший тайм заграли. Можливо, то було таке стратегічне втримування здобутої переваги із заколисуванням суперників для подальшої активності поперерві. Це, якщо що, був наш потенційний план, а не Саутгейта — він розмірковував більш простими категоріями. Сушити гру — так сушити гру до останнього.

А ми стали жертвами цього "футболу". Одні перелякані закриваються біля власних воріт і в статусі фаворита створюють лише один момент у другому таймі з контратаки. І якби Кейн на 77 хвилині забив головою з подачі Боуена, то питань до Англії жодних — то, вочевидь, так треба було. Але ж Райкович ворота врятував.

І потім те саме мусив робити що Пікфорд, що навіть Кейн на протилежному боці поля, бо серби пішли атакувати й оборона Англії справляла вигляд, м’яко кажучи, ніяковий. Пощастило, що номінальним господарям десь не щастило. Але ж так справжні фаворити не говорять. Чи то цього дня перед нами грали не фаворити, а ті пізніше під’їдуть?

Наступний матч збірна Сербії зіграє в Мюнхені проти Словенії, а Англія протистоятиме Данії у Франкфурті.Сербія —0:1Беллінгем, 13Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель (Ілич, 46), Лукич (Йович, 61), Костич — Влахович, Мітрович (Тадич, 61).Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд (Галлагер, 69), Райс — Сака (Боуен, 76), Беллінгем (Мейну, 86), Фоден — Кейн.Попередження: Гудель, Тадич