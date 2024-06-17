Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 16 червня 2024 року.
СЕРБІЯ — АНГЛІЯ, GETTY IMAGES
17 червня 2024, 08:00
Англія обіграла Сербію в матчі з мінімальною кількістю гольових моментів — 1:0. Переможний гол на рахунку Джуда Беллінгема.
Наступний матч збірна Сербії зіграє в Мюнхені проти Словенії, а Англія протистоятиме Данії у Франкфурті.
Огляд матчу:
Сербія — Англія 0:1
Гол: Беллінгем, 13
Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель (Ілич, 46), Лукич (Йович, 61), Костич — Влахович, Мітрович (Тадич, 61).
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд (Галлагер, 69), Райс — Сака (Боуен, 76), Беллінгем (Мейну, 86), Фоден — Кейн.
Попередження: Гудель, Тадич