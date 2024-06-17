Англія обіграла Сербію в матчі з мінімальною кількістю гольових моментів — 1:0. Переможний гол на рахунку Джуда Беллінгема.

Наступний матч збірна Сербії зіграє в Мюнхені проти Словенії, а Англія протистоятиме Данії у Франкфурті.

Огляд матчу:

Сербія — Англія 0:1
Гол: Беллінгем, 13

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель (Ілич, 46), Лукич (Йович, 61), Костич — Влахович, Мітрович (Тадич, 61).

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд (Галлагер, 69), Райс — Сака (Боуен, 76), Беллінгем (Мейну, 86), Фоден — Кейн.

Попередження: Гудель, Тадич