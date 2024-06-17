Досвідчений нідерландець обслуговуватиме матч господарів турніру.
Маккелі, getty images
17 червня 2024, 16:20
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату Європи-2024 19-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Хорватія — Албанія: рефері — Франсуа Летесьє, асистенти рефері — Сиріль Мюньє, Меді Рамуні (всі — Франція), четвертий рефері — Сандро Шерер (Швейцарія), рефері ВАР — Віллі Делажо (Франція).
Німеччина — Угорщина: рефері — Данні Маккелі, асистенти рефері — Хессел Стеегстра, Ян де Вріс, четвертий рефері — Сердар Гезюбююк, рефері ВАР — Роб Діперінк (всі — Нідерланди).
Шотландія — Швейцарія: рефері — Іван Кружляк, асистенти рефері — Браніслав Ханцко, Ян Позор (всі — Словаччина), четвертий рефері — Ірфан Пельто (Боснія та Герцеговина), рефері ВАР — Томаш Квятковські (Польща).
Раніше стало відомо, хто обслуговуватиме матчі Євро-2024 18-го червня.