Італієць дебютує на континентальній першості.
Гвіда, getty images
16 червня 2024, 14:25
Стали відомі бригади арбітрів, які обслуговуватимуть матчі чемпіонату Європи-2024 18-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Туреччина — Грузія: рефері — Факундо Тейо, асистенти рефері — Габріель Чаде, Езекіль Браїловські (всі — Артентина), четвертий рефері — Донатас Румшас (Літва), рефері ВАР — Алехандро Ернандес (Іспанія).
Португалія — Чехія: рефері — Марко Гвіда, асистенти рефері — Філіппо Мелі, Джорджіо Перетті (всі — Італія), четвертий рефері — Раде Обренович (Словенія), рефері ВАР — Массіміліано Ірраті (Італія).
Раніше повідомлялося, що український рефері Микола Балакін отримав призначення на матч 1-го туру Євро-2024 Австрія-Франція.