Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський форвард висловився про критику щодо офіційного м'яча на чемпіонаті Європи.

У першому турі групового етапу Євро-2024 збірна Англії здобула перемогу над Сербією завдяки голу Джуда Беллінгема

Нападник команди "трьох левів" Гаррі Кейн висловився про якість футбольного м'яча на чемпіонаті Європи в Німеччині, яка піддавалась критиці.

"Мені дуже подобається м’яч. Думаю, що це хороший м’яч саме для нападників.

Вважаю, що він найкраще підходить для нападників та бомбардирів, ніж для воротарів. Тому мені немає на що скаржитися", — цитує слова Гаррі Кейна RMC Sport.