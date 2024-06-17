Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу з Францією.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік прокоментував майбутній матч з Францією.

"Я не зміг подивитися перший матч у групі (Польща – Нідерланди), бо ми їхали в автобусі та застрягли у заторі", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Це не має значення, тому що зараз ми зосереджені на Франції, а після цього ми матимемо час сфокусуватися на Польщі.

Ми граємо проти одного з головних, а можливо, і найголовнішого фаворита турніру. Ми граємо проти віцечемпіонів світу і, безумовно, проти збірної, яка має найкращий склад і найкращих форвардів.

Нам потрібно показати свій найкращий рівень. Дуже важливо, щоб ми були сміливими та впевненими у своїх силах".

Матч Франції з Австрією відбудеться 17 червня о 22:00 за київським часом.