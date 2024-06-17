Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", наводять слова Олександра Зінченка за підсумками розгромної поразки від Румунії в першому матчі Євро-2024.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України стартувала з дуже провального виступу проти Румунії, якій команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.

Універсальний півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко, який зіграв лівого захисника через травму Віталія Миколенка, намагався знайти хоча б якісь коментарі щодо виступу нашо\ команди.

"Я не знаю що казати... Дуже соромно дивитися в очі вболівальникам. Вони приїхали сьогодні нас підтримати. Хочу сказати лише одне: ми зробимо усе в наступній грі, щоб їх порадувати. Не знаю що тут коментувати. Мені просто дуже соромно. Я впевнений, усі хлопці розуміли, що перша гра дуже важлива... Але сьогодні трапилося те, що трапилося.

Що підкосило? Не знаю. Я не знаю, коли був переломний момент. Завжди неприємно пропускати першими — десь нам чогось не вистачало. Можливо, більше агресії в атаці. Головне — тренер нам скаже, що нам потрібно, щоб в наступних іграх отримати позитивний результат.

Під час перерви тренер головне що сказав — бути більш агресивнішими саме попереду, тому що контроль м'яча — це одне, але нам потрібно створювати моменти, і з цим сьогодні були проблем, — заявив Олександр Зінченко в етері MEGOGO.

Відео голів та огляд матчу Румунія — Україна дивіться на Football.ua.