Гравець Наполі провів видатний матч.
Лоботка, getty images
17 червня 2024, 21:46
В рамках першого туру Євро-2024, збірна Словаччини сенсаційно здобула мінімальну перемогу над фаворитами групи Е національною командою Бельгії (1:0).
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, опорного півзахисника збірної Словаччини Станіслава Лоботку визнано найкращим гравцем цього матчу. Він провів на поле всю гру і за цей час віддав 90% точних передач та пробіг 12,1 км.
Нагадаємо, в іншому матчі групи Е збірна Румунії святкувала яскраву перемогу над Україною.