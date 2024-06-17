Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець Наполі провів видатний матч.

В рамках першого туру Євро-2024, збірна Словаччини сенсаційно здобула мінімальну перемогу над фаворитами групи Е національною командою Бельгії (1:0).

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, опорного півзахисника збірної Словаччини Станіслава Лоботку визнано найкращим гравцем цього матчу. Він провів на поле всю гру і за цей час віддав 90% точних передач та пробіг 12,1 км.

Нагадаємо, в іншому матчі групи Е збірна Румунії святкувала яскраву перемогу над Україною.