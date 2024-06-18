Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Австрії висловився про мінімальну поразку від Франції у першому турі Євро-2024.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію з мінімальною перевагою в рахунку завдяки автоголу Максиміліана Вебера.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік поділився враженнями від результату цього протистояння та результату в цілому.

"Ми створювали моменти. Звичайно, Франція також їх створювала. Патрік Пенц, наш воротар, виконав чудову роботу. У мене немає жодних претензій до моєї команди. Вони не завжди приймали правильні рішення, але не забувайте, хто був нашим суперником.

Ми програли. Давайте будемо чесними: у Франції було більше шансів, і це була заслужена перемога. Але до останньої хвилини ми були в грі. Ми залишили усіх себе на полі. Тепер потрібно дивитися вперед і спробувати здобути перемогу над Польщею у п'ятницю.

Після фінального свистка Дайот Упамекано сказав, що він радий, що все закінчилося. Але ви просто повинні подивитися на всіх гравців, яких має Франція в своєму складі, включно із лавою для запасних. Ми повинні зберігати скромність на цьому тлі.

Наш стиль гри працював протягом тривалого часу. І це була хороша гра від Франції. Скоріш за все, переможець у нашому матчі з Польщею пройде далі. Але ми знали ще до початку турніру, що друга гра, швидше за все, буде вирішальною

Ніхто не дорікає Максу Веберу за автогол, але важливо те, що він не дорікає сам себе. Ніхто з гравців чи персоналу не звинувачує його. Коли я вперше побачив гол, я подумав це забив гравець Франції після свого дотику м'яча", — цитує слова Ральфа Рангніка офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео автогола та огляд матчу Австрія — Франція дивіться на Football.ua.

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