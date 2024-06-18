Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 17 червня 2024 року.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію з мінімальною перевагою в рахунку.

Перемогу "Ле Бле" приніс єдиний автогол Максиміліана Вебера на 38-ій хвилині, що і стало підсумковою причиною трьох набраних очок для команди Дідьє Дешама.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австрія — Франція у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:

Австрія — Франція 0:1

Гол: Вебер (аг), 38

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Шмід, 90), Баумгартнер, Грілліч (Арнаутович, 59) — Грегорич (Віммер, 60)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Грізманн (Фофана, 90), Канте, Рабьо (Камавінга, 71) — Дембеле (Коло Муані, 71), Мбаппе (Жиру, 90), Тюрам

Попередження: Вебер, Мвене, Баумгартнер, Лаймер, Дансо — Дембеле, Мбаппе