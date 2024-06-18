Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній гравець Шахтаря — про успіх своєї збірної та наскільки важлива підтримка вболівальників.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України стартувала з дуже провального виступу проти Румунії, якій команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.

Колишній захисник донецького Шахтаря та збірної Румунії Разван Рац поділився емоціями після сенсаційної, але заслуженою перемоги своєї команди.

"На трибунах була дуже приємна атмосфера – я побачив повний стадіон румунів, десь близько 50 тисяч. Українців взагалі не було чутно.

Збираюсь подзвонити Степаненку і сказати, щоб він завершував кар'єру. Я був у ложі, але не серед вболівальників. Ще декілька років тому я був на полі. Досить незвично бути вболівальником – це зовсім різні емоції та відчуття.

Україна взагалі не грала, виглядала апатично, а в нас все виходило. Різницю було видно з самого початку і до самого кінця", — цитує слова Развана Раца FANATIK.ro.

Дивитися відео голів та огляд матчу Румунія — Україна ви можете на Football.ua.