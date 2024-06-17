Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
17 червня 2024, 17:53
Україна розпочала виступи на Євро-2024 з болючої поразки від Румунії
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки першого матчу збірної України на чемпіонаті Європи-2024, у якому команда Сергія Реброва з тріском поступилась Румунії.
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17 червня 2024, 17:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Румунія — Україна 3:0
Голи: Станчу, 30, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57
Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марін — Ман (Хаджі, 62), Р. Марін, Станчу (Раковіцан, 87), Коман (Міхейле, 62) — Дрегуш (Пушкаш, 76).
Україна: Лунін — Конопля (Тимчик, 72), Забарний, Матвієнко, Зінченко — Судаков, Степаненко (Бражко, 62), Шапаренко (Яремчук, 62) — Циганков (Ярмоленко, 62), Довбик, Мудрик.
Попередження: Р. Марін — Конопля