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Румунія — Україна 3:0
Голи: Станчу, 30, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марін — Ман (Хаджі, 62), Р. Марін, Станчу (Раковіцан, 87), Коман (Міхейле, 62) — Дрегуш (Пушкаш, 76).

Україна: Лунін — Конопля (Тимчик, 72), Забарний, Матвієнко, Зінченко — Судаков, Степаненко (Бражко, 62), Шапаренко (Яремчук, 62) — Циганков (Ярмоленко, 62), Довбик, Мудрик.

Попередження: Р. Марін — Конопля