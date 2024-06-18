Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італієць відзначив дві команди.

Нападник Наполі і збірної Італії Джакомо Распадорі напередодні матчу 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з Іспанією назвав фаворитів турніру.

"Фаворитами чемпіонату Європи є Англія і Франція. Що стосується окремих гравців, то ці збірні мають найкращі показники.

Але принадність футболу в тому, що враховуються й інші чинники", — сказав Распадорі на прес-конференції.

Матч Іспанія — Італія відбудеться 20 червня. Початок — о 22:00. У перших іграх іспанці обіграли хорватів (3:0), а італійці виграли в албанців (2:1).