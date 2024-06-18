Команда Роберто Мартінеса дотисла чехів в компенсований час.
Португалія - Чехія, getty images
18 червня 2024, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія — Чехія 2:1
Голи: Гранач (аг), 69, Консейсан, 90+2 - Провод, 62
Португалія: Кошта — Далот (Інасіу, 63), Пепе, Діаш — Канселу (Нету, 90), Сілва, Фернандеш, Вітінья (Консейсан, 90), Мендеш (Семеду, 90) — Роналду, Леау (Жота, 64)
Чехія: Станек — Холеш (Хори, 90), Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шульц (Шевчик, 80), Соучек, Провод (Барак, 79), Доудера — Кухта (Хитіл, 60), Шик (Лінгр, 61)
Попередження: Леау, Консейсан — Шик