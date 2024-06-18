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Португалія — Чехія 2:1
Голи: Гранач (аг), 69, Консейсан, 90+2 -  Провод, 62 

Португалія: Кошта — Далот (Інасіу, 63), Пепе, Діаш — Канселу (Нету, 90), Сілва, Фернандеш, Вітінья (Консейсан, 90), Мендеш (Семеду, 90) — Роналду, Леау (Жота, 64)

Чехія: Станек — Холеш (Хори, 90), Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шульц (Шевчик, 80), Соучек, Провод (Барак, 79), Доудера — Кухта (Хитіл, 60), Шик (Лінгр, 61)

Попередження: Леау, Консейсан — Шик