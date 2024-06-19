Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Хорватії прокоментував підготовку до Албанії.

Збірна Хорватії в другому турі чемпіонату Європи-2024 в Гамбурзі зіграє проти Албанії.

Хорватія — Албанія. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "картатих" Златко Далич прокоментував стан власної команди.

"Наші суперники не мають такої якості, як збірна Іспанії, але вони заслуговують на велику повагу. Вони мотивовані та організовані, тож ми повинні бути терплячими та обережними.

Ми вже знали, що цей матч буде важливим ще до початку турніру. Ми хочемо вийти з групи, ми налаштовані позитивно, і ми точно не зневірені після Іспанії.

Ми знаємо, що маємо бути кращими, аніж у першій грі. Єдине, про що я шкодую, що Влашич отримав травму, але решта залишились здоровими.

Ми знаємо, що наша мета — перемога, тож ми будемо більше атакувати. Будемо намагатись грати краще, аніж у першому турі. Ми повинні бути більш ефективними і відповідати на дії наших суперників. Будуть певні зміни.

Програвати завжди неприємно, але ми завжди були аутсайдерами. Ніхто в нас не вірив, а ми привезли додому три комплекти медалей. Я все ще кажу, що Хорватія заслуговує на набагато більшу повагу від усіх. Так, ми маленькі, але хоробрі і боремось до останнього.

Доказом цього є те, що в Берліні на грі було 100 000 хорватів. Наші результати показують, що ми кращі, аніж дехто думає. Я сподіваюся, що після Іспанії ми знову покажемо свою справжню версію. Ми не турбуємось про те, що думають інші.

Петкович? Немає необхідності говорити про ці проблеми, ситуація між нами чудова. Я говорив з Бруно, ми все вирішили. Завтра ви побачите, почне він матч у стартовому складі чи ні.

Напруженість створюється без підстав для цього. Я хочу миру та спокою, тож не потрібно акцентувати увагу на якихось речах. У збірній був порядок, і він там і залишиться", — заявив хорватський фахівець.

Матч Хорватія — Албанія відбудеться 19 червня, о 16:00.