Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 19 червня та розпочнеться о 19:00.

У рамках першого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними країни-господарки турніру та Угорщини — представниками квартету А.

Поєдинок відбудеться на Штутгарт Арені у Штутгарті, а обслуговуватиме його нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі.

Дивитися матч між Німеччиною та Угорщиною ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ПОРТУГАЛІЯ — ЧЕХІЯ

На Євро-2024 представниками групи А також є збірні Швейцарії та Шотландії.

Розклад матчів та трансляцій: