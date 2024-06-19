Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 19 червня та розпочнеться о 19:00.
Германія - Венгрія, УЄФА
19 червня 2024, 12:22
У рамках першого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними країни-господарки турніру та Угорщини — представниками квартету А.
Поєдинок відбудеться на Штутгарт Арені у Штутгарті, а обслуговуватиме його нідерландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі.
Дивитися матч між Німеччиною та Угорщиною ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ПОРТУГАЛІЯ — ЧЕХІЯ
На Євро-2024 представниками групи А також є збірні Швейцарії та Шотландії.
Розклад матчів та трансляцій: