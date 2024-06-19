Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Хорватія та Албанія.

Хорватія та Албанія зіграють у другому турі чемпіонату Європи-2024 в Гамбурзі в рамках квартету B.

Златко Далич, після поразки від Іспанії (0:3), залучив до стартового складу Юрановича та Перішича на флангах оборони, тоді як Петкович очолить напад.

Сілвіньйо, на тлі поразки від Італії (1:2), використав із перших хвилин Лачі в трійці в півзахисті, тоді як Манай гратиме на вістрі атаки.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Перішич — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Петкович, Крамарич.

Запасні: Лабрович, Івушич, Станішич, Понграчич, Ерлич, Маріо Пашалич, Будімір, Іванушец, Соса, П’яца, Віда, Марко Пашалич, Сучич, Батуріна.



Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Лачі — Асані, Манай, Байрамі.

Запасні: Беріша, Кастраті, Балліу, Г'язула, Броя, Міхай, Сефері, Беріша, Мучі, Ісмайлі, Даку, Абраші, Кумбулла, Алії, Ходжа.



Гра Хорватія — Албанія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.