Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно матчу на груповому етапі Євро-2024.

Вітінья висловив думку стосовно матчу з Чехією.

"У цьому турнірі легких ігор не буває", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"І все ж таки ми тримали гру під своїм контролем, мали більше моментів. Ми не були повністю задоволені зробленим, але треба розуміти, що це була перша гра на Євро. Було багато емоцій, а те, що ми пропустили, було не зовсім справедливо.

Бувають дні, коли нам забивають з нічого. Це був великий удар для нас, але дуже важливо, як ми це сприйняли. Дуже важливо, що зберегли холоднокровність, відігралися і до кінця боролися за перемогу".

У матчі з Чехією Португалія здобула перемогу завдяки голу Франсішку Консейсау.