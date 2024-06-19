Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 18 червня 2024 року.

У матчі стартового туру групового етапу Євро-2024 збірна Португалії здобула перемогу над Чехією (2:1).

Перший тайм пройшов без голів, а ось у середині другого тайму чехи відкрили рахунок зусиллями Провода.

Однак через сім хвилин Гранач зрізав м'яч у свої ворота та цифри на табло стали рівними, а переможний гол для команди Роберто Мартінеса був забитий на другій компенсованій хвилині. Його автором став Консейсан, який вийшов на заміну на 90 хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія -Чехія у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:

Португалія — Чехія 2:1

Голи: Гранач (аг), 69, Консейсан, 90+2 — Провод, 62.

Португалія: Кошта — Далот (Інасіу, 63), Пепе, Діаш — Канселу (Нету, 90), Сілва, Фернандеш, Вітінья (Консейсан, 90), Мендеш (Семеду, 90) — Роналду, Леау (Жота, 64).

Чехія: Станек — Холеш (Хори, 90), Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шульц (Шевчик, 80), Соучек, Провод (Барак, 79), Доудера — Кухта (Хитіл, 60), Шик (Лінгр, 61).

Попередження: Леау, Консейсан — Шик.