Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024.

У рамках другого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Словенії та Сербії — представниками квартету C.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ, 16:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Змагаючись на своєму першому чемпіонаті Європи з 2000 року та першому великому турнірі після Чемпіонату світу 2010 року, Словенія розпочала свою кампанію на Євро-2024 у групі С з нічиєю із Данією.

Суперник вів у рахунку, втім команда Мат'яжа Кека відновила паритет завдяки крутому голу Еріка Янжи.

Обидва колективи лише поділили бали, і головний тренер Словенії вважав, що це був "справедливий" результат після гри, що складалася з двох дуже "різних таймів".

Наразі словенці все ще чекають на свою першу в історії перемогу на чемпіонаті Європи як незалежна країна після того, як не змогла здобути перемогу в жодному з трьох попередніх матчів на Євро-2000.

Вони не програвали в попередніх семи міжнародних матчах в усіх турнірах, але виграли лише одну з попередніх чотирьох зустрічей із Сербією, не так давно зігравши внічию 2:2 у Лізі націй в червні 2022 року, лише через сім днів після поразки 1:4 з тим же суперником.

Цього літа Сербія вперше бере участь у Чемпіонаті Європи як незалежна країна, але вона програла збірній Англії у першому турі.

"Три леви" заслужено вийшли вперед, коли Джуд Беллінгем забив головою, але Сербія поступово нав'язала боротьбу й особливо покращила гру в другому таймі, змусивши колектив Гарета Саутгейта тривалий час відчувати тиск.

Незважаючи на те, що в фінальній третині Сербії не вистачило реалізації, влучивши у площину воріт лише одного разу,тренер Драган Стойкович вихваляв "хоробрість" своїх гравців і вважав, що його команда "не заслужила на поразку" з топовим суперником.

Чотири очки, які Сербія здобула під час двох матчів Ліги націй зі Словенією у 2022 році, повинні надати підопічним Стойковича елемент впевненості в собі перед матчем у четвер, і вони, безсумнівно, розглядатимуть його в контексті можливого здобуття трьох очок перед зустріччю з Данією у вирішальній грі в групі C.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Матьяж Кек, головний тренер збірної Словенії: "Багато з моїх гравців ніколи не грали на такому великому турнірі. Коли ми побачили, що щось можливо (в першому матчі проти Данії), вони почали грати. Я думаю, ми навчимося з цього досвіду. Коли ця команда зіграє на другому чи третьому великому турнірі вони будуть набагато сильнішими".

Драган Стойкович, головний тренер збірної Данії: "Ми зробимо все можливе проти Словенії – ми повинні виграти. Я похвалив всіх гравців (після матчу проти Англії) – немає ніяких розчарувань, окрім результату. Я не люблю програвати, але це частина роботи".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

СЛОВЕНІЯ: Облак (Атлетіко) — Карничнік (Целє), Бійол (Удінезе), Брекало (Орландо Сіті), Янжа (Гурнік Забже) — Стоянович (Сампдорія), Горенц-Станкович (Штурм),Гнезда Черін (Панатінаїкос), Млакар (Піза) — Шпорар (Панатінаїкос), Шешко (РБ Лейпциг)

Заявка збірної Словенії:

СЕРБІЯ: Райкович (Мальорка) — Міленкович (Фіорентина), Велькович (Вердер), Павлович (РБ Зальцбург) — Живкович (ПАОК), Гудель (Севілья), Младенович (Панатінаїкос), Костич (Ювентус) — С. Мілінкович-Савич (Аль-Хіляль), Тадич (Фенербахче) - Мітрович (Аль-Хіляль)

Заявка збірної Сербії:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Збірна Словенії набрала однакову кількість очок з лідером своєї групи, проте за рахунок особистих зустрічей (1:1, 1:2) завершила кваліфікацію лише на другому місці.

Сербія отримали пряму путівку на Євро-2024 завдяки другому місцю в кваліфікаційній групі G, в якій вона поступилась лідерством Угорщині.

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