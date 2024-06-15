З 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині проходитиме фінальна частина сімнадцятого чемпіонату Європи з футболу.

Німецькі міста прийматимуть матчі цього турніру вже втретє, оскільки ФРН була його господарем у 1988 році, тоді як у Мюнхені були зіграні чотири поєдинки багатонаціонального Євро-2020.

Матчі чемпіонату Європи-2024 проходитимуть на десяти стадіонах Німеччини, дев'ять з яких використовувалися під час чемпіонату світу з футболу в 2006 році.

У рамках нашого циклу матеріалів про учасників Євро-2024 до вашої уваги представляємо групу С, в якій зіграють Словенія, Данія, Англія та Сербія. І заходячи наперед, саме цей квартет цілком реально має шанси стати одним із найцікавіших на груповому етапі.

ПОПЕРЕДНІ МАТЕРІАЛИ З ПРЕДСТАВЛЕННЯМ КОМАНД:

ЄВРО-2024. СКЛАД ГРУПИ C

Збірна Словенія знаходиться на 57 місці у рейтингу ФІФА, тоді як найкращою позицією цієї збірної була 15 сходинка у 2010 році.

Орієнтовна вартість складу (Transfermarkt): 141,55 млн. €

ШЛЯХ СЛОВЕНІЇ НА ЄВРО-2024

Словенія в рамках відбіркового турніру потрапила до групи, яка зрештою стала фактично найінтригуючішою з усіх: боротьба за перший рядок з цікавою та перспективною Данією, яку навіть "темною конячкою" зараз вже важко називати, закінчилася лідерством данської збірної за рівної кількості очок. Словенці перевершили головного конкурента за різницею забитих і пропущених, але вирішальним фактором стали результати очних зустрічей, за підсумками яких фінальний свисток зафіксував нічию 1:1 та поразку Словенії з мінімальним відставання у рахунку (1:2).

Але це не кінець історії, бо футбольная доля вирішила, що однозначно сильнішого у цьому протистоянні двох цікавих збірних ми визначити так і не змогли. Тому щоб ні в кого вже не залишилося питань, Словенія зустрінеться з Данією втретє у рамках цього Євро, але вже у групового етапу фінальної стадії турніру в Німеччині. І ми тільки за!

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ СЛОВЕНІЇ ПЕРЕД ЄВРО-2024

У 2024 році збірна Словенії зіграла п'ять товариських матчів, але безпосередньо в рамках підготовки до фінального турніру в Німеччині команда зі скромним прізвиськом "хлопці" зіграли два спаринги: у першому словенці перемогли Вірменію на чолі з Олександром Петраковим, а потім зіграли внічию з Болгарією.

Здавалося б, рівень суперників для підготовки не дуже вражає, та й останній товариський матч був зіграний аж за вісім днів до старту на Євро-2024...

Але все ж підготовка у кожного індивідуальна, проте чомусь впевнені, що якщо б у збірної України було щось подібне, то гнів деяких українських вболівальників було б важко стримати... (так, сприймайте це як камін у город тих, хто досі переживає "трагедію" через поразку Польщі, не задоволений футболом зі ставкою на оборону в нульвій нічиїй проти Німеччин та суперника в заключному спарингу у вигляді збірної Молдови, яка комусь там могла не підійти за рівнем).

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МАТЯЖ КЕК (СЛОВЕНІЯ)

Якщо когось раптом потішило прізвище головного тренера Словенії, то почнемо з цікавого факту: під час свого першого періоду роботи на чолі словенської збірної Матяж Кек у стикових матчах за підсумками двох матчів і за рахунок гостьового голу не дозволив збірній росії виступити на чемпіонаті світу-2010 (1:2; 1:0), хоч росіяни на той момент вважалися явними фаворитами. Тепер росіяни вважаються лише терористами та окупантами, але єдине, що не змінилося порівняно з 2010 роком: що тоді росія не брала участі на великому футбольному турнірі, що зараз. Кек!

Але у 2010 році Словенія посіла третье місце у своїй групі на мундіалі, тому до плей-оф не потрапила, а на Євро-2012, яке проходило в Україні та Польщі, кваліфікуватися команда Кека не змогла. Згодом була доволі тривала перерва у взаєминах збірної Словенії та досвідченого фахівця, який з 2011 по 2012 рік попрацював у Саудівській Аравії на чолі Аль-Іттіхада до того, як це стало мейнстримом.

Потім з 2013 по 2018 рік він виграв з Рієкою чемпіонат Хорватії та два Кубка Хорватії, а потім уже було повернення на своє нинішнє місце роботи. Цікаво, що до чемпіонства Рієки гегемон хорватського футболу в особі загребського Динамо 11 разів поспіль здобував "золото", а після тріумфу команди Кека зробив це сім разів поспіль включно з поточним сезоном.

Зараз Кеку 62 роки, а його улюблена ігрова формація теж "олдскульного" характеру — 4-4-2. Портал Transfermarkt оцінює загальну вартість складу збірної Словенії в топ-3 найдешевших на Євро-2024 – менше лише в Албанії та Румунії, тому для досягнення результатів словенцям без прагматичного підходу ніяк не обійтися.

ГОЛОВНА ЗІРКА ТА КАПІТАН: ЯН ОБЛАК (АТЛЕТІКО МАДРИД)

Ян Облак не потребує зайвого представлення, адже вже не перший рік він є одним із найкращих воротарів світу – колись навіть взагалі найкращим! Минулого сезону словенський голкіпер провів за мадридський Атлетіко 54 матчі у всіх турнірах, пропустив 68 голів і 16 разів відстояв "на нуль", але без командних трофеїв.

Як повідомляють авторитетні джерела, існує висока ймовірність, що Облак уже провів свій останній матч за "матрацників" та готовий до нового виклику у своїй кар'єрі, проте це дізнаємося вже після Євро-2024, на якому він у статусі чотириразового кращого гравця країни продовжить бути беззаперечним лідером для Словенії, капітаном та найтитулованішим гравцем команди з величезним багажем досвіду.

МОЛОДА НАДІЯ: БЕНЬЯМІН ШЕШКО (РБ ЛЕЙПЦИГ)

Ще до початку Євро-2024 його хотіли підписати лондонський Арсенал, Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі, проте 21-річний габаритний форвард зі ростом у 195 см вирішив продовжити свій розвиток у РБ Лейпцигу та підписав новий "джентельменський" контракт, за яким зможе вирушити до топклубу у майбутньому.

Transfermarkt оцінює Беньяміна Шешко у 50 мільйонів євро, тоді як клуби АПЛ цього літа не бачили абсолютної жодної проблеми у тому, щоб виплатити "бикам" клаусулу словенського форварда в 65 млн євро. Невже їх так вразили 18 голів та 2 асисти у 42 проведених матчах? Якби вони дивилися лише на показники результативності, то навряд, але, на щастя, аналіз там на голах та асистах не обмежується, бо типаж Шешко – велика рідкість для форвардів у сучасному футболі.

Коли ти майже два метри, то збереження балансу тіла може стати головною проблемою виходу футболіста на професійний рівень. У Шешко з цим все в повному порядку, так ще й є швидкісні дані, футбольний інтелект, бомбардирське чуття та молодість. Для збірної Словенії – це безцінний актив, який може стати вирішальним у досягненні успіхів там, де ми цього не чекатимемо. Якщо хтось дуже фанатіє від Ерлінга Голанда та збірної Норвегії, яка на Євро-2024 не зіграє, то Словенія із Шешко – чудова альтернатива.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ СЛОВЕНІЇ НА ЄВРО-2024

Воротарі: Ян Облак (Атлетіко), Від Белек (АПОЕЛ), Ігор Векич (Вельє).

Захисники: Петар Стоянович (Сампдорія), Яка Бійол (Удінезе), Міха Блажич (Лех), Юре Балковец (Аланьяспор), Жан Карничнік (Целє), Давід Брекало (Орландо Сіті), Ерік Янжа (Гурнік), Ваня Дркушич (сочі).

Півзахисники: Ясмін Куртич (Зюдтіроль), Беньямін Вербич, Адам Гнезда Черін (обидва — Панатінаїкос), Санді Ловрич (Удінезе), Йон Горенц Станкович, Томі Горват (обидва — Штурм), Тімі Макс Єлшнік (Олімпія Любляна), Адріан Зелькович (Спартак Трнава), Ніно Жугель (Буде/Глімт).

Нападники: Йосіп Іличич (Марібор), Андраж Шпорар (Панатінаїкос), Беньямін Шешко (РБ Лейпциг), Ян Млакар (Піза), Жан Целар (Лугано), Жан Віпотнік (Бордо).

РОЗКЛАД МАТЧІВ СЛОВЕНІЇ НА ЄВРО-2024

Шанси збірної Словенії на Євро-2024 у групі С — прогноз Football.ua: 3 місце

Ще минулого Євро-2020 збірну Данії можна було вважати "темною конячкою", здатною перевершити всілякі очікування, але тепер данський колектив сприймається як серйозна сила європейського футболу, яка має у своєму активі безліч талантів. У рейтингу ФІФА збірна Данії йде на 21 місці, хоча це далеко від третього рядка, який мав команду в 90-х.

Орієнтовна вартість складу (Transfermarkt): 415,50 млн. €

ШЛЯХ ДАНІЇ НА ЄВРО-2024

Загалом шлях збірної Данії на Євро-2024 ми описали у розділі про Словенію. "11 друзів Ольсена" фактично в домінуючій манері пройшли кваліфікаційний раунд, а єдиною проблемою для неї стали словенці, з якими вони і визначали володаря першого місця.

Цікаво, що свої дві поразки під час відбірного циклу данська команда зазнала у матчах із Казахстаном (2:3) та Північною Ірландією (0:2), але ці невдачі з аутсайдерами цілком можна пояснити. По-перше, гостьові ігри проти Казахстану простими ніколи не бувають ні для кого. По-друге, поразка від Північної Ірландії була вже в останньому турі, коли данська команда не мала жодної турнірної мотивації та достроково гарантувала собі перший рядок.

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ ДАНІЇ ПЕРЕД ЄВРО-2024

У березні цього року збірна Данії провела товариські ігри зі Швейцарією та Фарерськими островами, а безпосередньо у рамках підготовки до турніру в Німеччині данський колектив зустрівся з двома скандинавськими країнами, за підсумками чого були зафіксовані перемоги над Швецією (2:1) та Норвегією (3:1).

У рамках свого регіону Данія відповіла на всі питання щодо кращої команди тут і зараз — настав час дивувати на Євро-2024!

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: КАСПЕР Г'ЮЛМАНД (ДАНІЯ)

Каспер Г'юлманд очолює збірну Данії з літа 2020 року, і саме під його керівництвом команда на минулій континентальній першості влітку 2021 року дійшла до сенсаційного півфіналу Євро, програвши Англії за підсумками додаткового часу через відпрацьовані здібності Рахіма Стерлінга у пірнанні. Зараз у данців є можливість поквитатися за той скандальний момент, який приніс англійцям путівку до фіналу.

Окрім матчу з Англією, протягом раунд плей-оф збірна Данії, яка у підсумку справедливо отримала звання головної сенсації Євро-2020, розгромила Вельс (4:0) та у битві тогорічних "темних конячок" турніру здолала Чехію (2:1). Цікаво, що турнір для команди Г'юлманда на груповому етапі не обіцяв якихось неймовірних результатів, бо три набрані очки завдяки розгромній перемозі над росією — це базований результат, який має здобувати команда будь-якого рівня, якщо це не Сербія. Проте поразка від Фінляндії — ось що здивувало найбільше, особливо на тлі вельми рівного матчу з фаворитом групи Бельгією.

За цей час кадрово збірна Данії стала ще кращою, тому Каспер Г'юланд зараз у тому становищі, коли від його талановитих підопічних вже чекають гарного виступу. А це вже трохи інший рівень, на якому дивувати буде набагато складніше.

ГОЛОВНА ЗІРКА: КРІСТІАН ЕРІКСЕН (МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД)

Крістіан Еріксен на Євро-2020 – дуже лякаюча історія для всього європейського футболу, але, на щастя, історія без трагічного фіналу, за підсумками якої всі ми обмежилися лише переляком. Після тієї самої зупинки серця під час матчу головна зірка збірної Данії зуміла не просто відновитися, а й повернутися у професійний спорт в анлійській Прем'єр-лізі!

Успішні півсезону у Брентфорді після відновлення переконали Манчестер Юнайтед у необхідності запрошення Еріксена на правах вільного агента. Спочатку Крістіан був дуже важливим гравцем для "червоних дияволів", але цього сезону він задовольнявся роллю ротаційного гравця — можливо, і на краще, адже в такий "футбол", у який грав МЮ, Еріксен банально не вміє, що є компліментом.

Чи побачимо ми "старого-доброго" Еріксена на Євро-2024? Заради справедливості, здається, час Крістіана в якості ключового гравця збірної Данії добігає кінця. Ніхто з нас не молодшає, тоді як молодь підростає та просить дати їй дорогу.



КАПІТАН: СІМОН К'ЄР (ВІЛЬНИЙ АГЕНТ)

Ще один дуже досвідчений гравець збірної Данії, який, напевно, проведе свій останній великий турнір. Сімону К'єру вже 35 років, цього літа він залишив Мілан на правах вільного агента, а на чемпіонаті Європи, скоріш за все, буди виконувати роль капітана та лідера поза межами футбольного поля через величезну конкуренцію на його позиції.

Якщо капітанський статус К'єра в данській команді в цілому не піддається сумнівам, то з капітанською пов'язкою комусь все ж треба виходити безпосередньо на самі матчі. І тут два головні варіанти — це голкіпер Андерлехта Каспер Шмейхель та центральний півзахисник Тоттенгема П'єр-Еміль Гейб'єрг.

МОЛОДА НАДІЯ: РАСМУС ГОЙЛУНН (МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД)

Расмус Гойлунн став одним з небагатьох світлих плям в Манчестер Юнайтед за підсумками минулого сезону, а хто очікував від нього більш значних показників результативності — нехай спробує забити умовні три голи, маючи в кращому разі один хороший момент (це образно, але аналогія зрозуміла).

У дебютному сезоні АПЛ 21-річний Гойлунн забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі у 30 проведених іграх, тоді як у всіх турнірах він записав на свій рахунок 16 м'ячів у 43 поєдинках.

Саме у цій групі цікавим бомбардирським протистоянням двох талантів стане Гойлунн проти Шешко. Хто із них зможе проявити себе краще, можливо, і вирішить долю другого місця у квартеті.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ДАНІЇ НА ЄВРО-2024

Воротарі: Каспер Шмейхель (Андерлехт), Фредерік Реннов (Уніон), Мадс Германсен (Лестер).

Захисники: Андреас Крістенсен (Барселона), Сімон К'єр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Яннік Вестергор (Лестер), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Ба (Бенфіка), Йоакім Меле (Вольфсбург), Расмус Крістенсен (Рома), Віктор Крістіансен (Болонья).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), Томас Ділейні (Андерлехт), Мортен Юлманд (Спортінг), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем), Крістіан Ньоргор, Міккель Дамсгор, Матіас Йенсен (усі – Брентфорд), Якоб Бруун Ларсен (Бернлі), Андреас Ольсен (Брюгге).

Нападники: Андерс Дрейєр, Каспер Дольберг (обидва – Андерлехт), Юссуф Поульсен (Лейпциг), Расмус Гойлунн (Манчестер Юнайтед), Йонас Вінд (Вольфсбург)

РОЗКЛАД МАТЧІВ ДАНІЇ НА ЄВРО-2024

Шанси збірної Данії на Євро-2024 у групі С — прогноз Football.ua: 2 місце

У рейтингу ФІФА збірна Сербії йде на 33 місці, найкраща позиція в історії — 13.

Орієнтовна вартість складу (Transfermarkt): 313,40 млн. € (зазвичай оцінюються в рублях, але курс вже невідомий).

ШЛЯХ СЕРБІЇ НА ЄВРО-2024

У досить легкій відбірковій групі Сербія все одно зазнала проблем: дві поразки від Угорщини, дві нічиї з Болгарією, але друге місце та пряму путівку на Євро-2024 з таким жеребом було важче не здобути, ніж здобути.

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ СЕРБІЇ ПЕРЕД ЄВРО-2024

У березні цього року, після відбору на Євро-2024, Сербія провела "товариський" матч зі збірною російської федерації в москві, в якому закріпила свою ганьбу розгромною поразкою з рахунком 0:4. Що там робила сербська команда у рамках підготовки до турніру у Німеччині після цього поєдинку – нам якось стало взагалі нецікаво.

Усі гравці Сербії, що поїхали на матч до москви:

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ДРАГАН СТОЙКОВИЧ (СЕРБІЯ)

Драган Стойкович очолює збірну Сербії з березня 2021 року. Серед досягнень в якості тренера має лише чемпіонство Японії-2010 і Суперкубок Японії-2011 на чолі Нагоя Грампус, де він працював з 2008 по 2014 рік.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ДУШАН ВЛАХОВИЧ (ЮВЕНТУС)

Атакуюча лінія, а конкретно позиція центрфорварда, є найбільш зірковою у збірній Сербії. Душана Влаховича справедливо можна вважати головною зіркою сербської команди в цілому, адже відомий він не лише своєю бомбардирською майстерністю, а й тим, як святкувати гол із використанням своїх геніталій у вирішальному матчі групового етапу чемпіонату світу-2022 зі Швейцарією, але в результаті дивитися не лише на виліт своєї команди з мундіалю через підсумкову поразку швейцарцям з рахунком 2:3, але й на аналогічний жест у відповідь від задоволеного Граніта Джаки, який має албанське коріння.

У минулому сезоні Влахович зіграв 38 матчів за Ювентус, забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі. У січні 2022 року коштував туринцям більше 80 мільйонів євро, проте з того часу виграв лише Кубок Італії у цьому сезоні, забивши у фіналі проти Аталанти єдиний переможний гол та ставши найкращим бомбардиром цього турніру.

У березні на росію не їздив через запалення хребта (офіційна причина), тому заслуговує про себе більше тексту.

КАПІТАН: АЛЕКСАНДАР МІТРОВИЧ (АЛЬ-ХІЛЯЛЬ)

Александар Мітрович відомий за виступами в англійській Прем'єр-лізі за лондонський Фулгем, звідки пішов зі скандалом після першого успішного сезону. Причина — отримав велику пропозицію з Саудівської Аравії, тому вирішив бойкотувати тренування та посваритися з головним тренером "дачників" Марку Сілвою. Зараз Мітрович дуже багато забиває за Аль-Хіляль та не проти з'їздити на росію провести "товариський" матч, проте скільки б серб не забивав — у саудівському чемпіонаті бомбардирські рекорди когось цікавити можуть тільки в тому випадку, якщо вони належать Кріштіану Роналду.

Ще одна зірка збірної Сербії — це центральний півзахисник Сєргєй Мілінкович-Савич, якого понад п'ять років "сватали" до топових європейських клубів із цінником у 100 мільйонів євро. За підсумком він залишив Лаціо так само заради грошової пропозиції з Саудівської Аравії та Аль-Хіляля. Проти росії у березні також отримував чотири "сухих" м'ячі, як і його одноклубник Мітрович. Був визнаний найкращим гравцем фіналу Кубка арабських чемпіонів, але ви могли дізнатися або чути про це тільки тому, що найкращим тоді не визнали Кріштіану Роналду.

МОЛОДОЇ НАДІЇ НЕМАЄ, А ПРОСТО НАДІЯ — Є

Головна надія полягає в тому, що колись Сербія перестане грати в "дружні стосунки" з усілякими терористами, що сидять у кремлі. Сподіваємося, що за "товариський" матч у москві, при цьому ще й програний з рахунком 0:4, сербам хоча б заплатили дуже багато бюджетних російських грошей, які могли піти на війну з Україною. Якщо ж серби погодилися ганьбити безкоштовно – надії немає.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ СЕРБІЇ НА ЄВРО-2024

Воротарі: Ваня Мілінкович-Савич (Торіно), Предраг Райкович (Мальорка), Джордже Петрович (Челсі).

Захисники: Страхиня Павлович (РБ Зальцбург), Нікола Міленкович (Фіорентина), Мілош Велькович (Вердер), Срджан Бабич (спартак москва), Урош Спаїч (Црвена Звезда), Неманья Стоїч (Бачка Топола).

Півзахисники: Саша Лукич (Фулгем), Неманья Гудель (Севілья), Неманья Максімович (Хетафе), Іван Ілич (Торіно), Срджан Міяїлович (Црвена Звезда), Сергей Мілінкович-Савич (Аль-Хілаль), Душан Тадич (Фенербахче), Лазар Самарджич (Удінезе), Велько Бірманчевич (Спарта Прага), Філіп Костич (Ювентус), Філіп Младенович (Панатінаїкос), Андрія Живкович (ПАОК), Міят Гачинович (АЕК).

Нападники: Александар Мітрович (Аль-Хілаль), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Мілан), Петар Ратков (РБ Зальцбург).



РОЗКЛАД МАТЧІВ СЕРБІЇ НА ЄВРО-2024



Шанси збірної Сербії на Євро-2024 у групі С — прогноз Football.ua: 4 місце

Збірна Англії є одним із фаворитів на "золото" Євро-2024. Четверте місце у рейтингу ФІФА — це, звісно, дуже добре, проте англійські вибагливі фанати хочуть одного. Щоб нарешті football's дійсно coming home, а не залишився тільки їхніх піснях.

Орієнтовна вартість складу (Transfermarkt): 1,52 млрд € (найдорожчий склад серед усіх учасників Євро-2024).

ШЛЯХ АНГЛІЇ НА ЄВРО-2024

Збірна Англії потрапила до дуже непростої відбіркової групи з чинним чемпіоном Європи в особі Італії, просто найкращою у світі збірною України (ми український футбольний ресурс – маємо право так вважати!), прагматичною Північною Македонією та просто Мальтою, яка очікувано програла абсолютно всім із двома забитими та 20 пропущеними.

Тим не менш, команда "трьох левів" без проблем виграла цю групу достроково, а інтрига до останнього туру була лише щодо володаря другої прямої путівки, яку за рівної кількості очок забрала не Україна, а Італія (і ми цьому дуже раді, адже у підсумку італійці отримали складніших суперників, ніж наша збірна).

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ АНГЛІЇ ПЕРЕД ЄВРО-2024

...Але кого хвилює впевнена перемога у складній групі та дуже виснажуючий сезон в Англії, якщо ти програєш найважливіший (сарказм) товариський матч з Ісландією в рамках підготовки до Євро-2024? Точно не англійців, яким і так важко об'єднатися навколо одного цілого через свою футбольну культуру і приналежність до різних клубів.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ГАРЕТ САУТГЕЙТ (АНГЛІЯ)

Гарет Саутгейт є тренером, якого найбільше критикують свої фанати, експерти і навіть фанати суперників. Тут українські вболівальники дуже схожі з англійськими — будь-яке сумнівне рішення, яке приймає тренер збірної, і воно не сходиться з твоїми очікуваннями — це все, щонайменше словесне "звільнення фізрука" гарантоване.

Безперечно, вже не перший рік існують питання до Гарет Саутгейта, адже очевидно, що за наявності такого кадрового потенціалу команда може демонструвати набагато цікавіший футбол. Але тут треба вміти розділяти клубний футбол і на рівні збірних, адже на міжнародних турнірах далеко не завжди перемагає найсильніший – перемагає той, хто вміє правильно розподіляти свої можливості та фізичні кондиції для досягнення найвищих результатів на короткій дистанції.

Реал Мадрид уміє це робити у Лізі чемпіонів на клубному рівні. Збірні Франції та Хорватії останніх років уміють це робити на міжнародних турнірах. Нинішня Англія так само вміє, але настав час це закріпити виграним трофеєм, бо просто фінали, півфінали та чвертьфінали — це не те, що англійці сприйматимуть як успіх.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ (РЕАЛ МАДРИД)

Збірна Англії — це не команда зірок, а команда-зірка. Називайте будь-яке прізвище — ви не помилитися. Якщо брати конкретно цей сезон із погляду командних та індивідуальних досягнень, то Джуд Беллінгем виглядає у виграшній позиції щодо поняття "найбільша зірка".

Знову ж таки, на одного Беллінгема знайдеться свій Кейн, Райс, Фоден, Трент, Вокер, Сака... Взагалі немає ніякого значення, хто є найбільшою зіркою в команді, якщо ця команда-зірка не може виграти трофей, бо не відчуває загальної підтримки з боку власних фанатів.

КАПІТАН: ГАРРІ КЕЙН (БАВАРІЯ МЮНХЕН)

Довгих аргументацій не буде. Гаррі Кейн настільки крутий, що йому взагалі не потрібні командні трофеї, щоб бути одним із претендентів на Золотий м'яч та одним із найкращих бомбардирів світу протягом тривалого часу.

Саме час виграти свій перший командний турнір у статусі найкращого бомбардира Євро-2024 та здобути Золотий м'яч, який цей хлопець точно заслужив.

А якщо цього не станеться, то готуємося до нової хвилині "проклятого" Гаррі Кейна зі своєю "безтрофейною аурою Тоттенгема"...

МОЛОДА НАДІЯ: БЕЗЛІЧ ТАЛАНТІВ

Варто лише заговорити, наприклад, про те, хто є головним талантом збірної Англії, то Букайо Сака виявиться переоціненим у всіх, хто не вболіває за Арсенал. Філ Фоден, наприклад, критикуватиметься лише через те, що виступає за "чітерів" з Манчестер Сіті. Коул Палмер просуватиметься вболівальниками Челсі, але ті зустрічатимуться з опозиційними аргументами про "одні пенальті". Коббі Мейну точно не матиме популярності та підтримки серед уболівальників Ліверпуля, які виступатимуть за "необхідність досвіду" з аргументами "чому Саутгейт мав би викликати Джордана Гендерсона замість Коббі Мейну". І так багато в чому...

До речі, хто раптом забув, то Англія не виграла серію пенальті в фіналі минулого Євро-2020 через те, що "два пенальті не забили гравці Манчестер Юнайтед" — тобто чого ще очікувати від "манків", тоді як Сака для деяких зовсім маргінальних фанатів перестав раптом бути англійцем і став жертвою расизму (реального, а не те, що видається за цей термін).

Отже, якщо хтось запитував, чому Англія виграла свій перший і єдиний трофей у 1966 році, то вище — головна причина. І вона завжди переслідувала "трьох левів", що підтвердить той самий Девід Бекхем. І якщо чесно, то українські вболівальники багато у чому схожі з англійцями. Єдина головна різниця — ми боїмося програвати, бо сприймаємо лише перемогу з ідеальною грою, тому з самого початку дуже скептичні щодо своїх очікувань. Англійці — завжди мають великі очікування, але причини пояснити потенційну невдачу вже автоматично заготовлені та не потребують зайвого пошуку...

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ НА ЄВРО-2024

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Геї (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Галлагер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелес).

Нападники: Джуд Беллінгем (Реал), Джаррод Боуен (Вест Гем), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

РОЗКЛАД МАТЧІВ АНГЛІЇ НА ЄВРО-2024

Шанси збірної Англії на Євро-2024 у групі С — прогноз Football.ua: 1 місце

ПОПЕРЕДНІ ПРОГНОЗИ: Поза всілякими сумнівами, збірна Англії має виходити до плей-оф із першого місця, а за другу сходинку основну боротьбу очікуємо між Данією та Словенією, і шанси данців з очевидних причин оцінюємо вище. Сербія — четверте місце. Суб'єктивно-об'єктивне, справедливе та заслужене четверте місце.