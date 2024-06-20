Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024.

У рамках другого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Данії та Англії — представниками квартету C.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ, 16:00. ДОЙЧЕ БАНК ПАРК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУР ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Данії розчарувала у першому турі. Після півфіналу Євро-2020 від команди Каспера Г'юлманда чекають багато на великих турнірах, але наразі вона не виправдовує цих очікувань. Спершу невихід з групи на ЧС-2022, тепер нічия зі Словенією. На даний момент це нічого не вирішує, попереду ще два матчі, але вони будуть непростими і змушують грати лише на перемогу.

Враховуючи поразку збірної Сербії Данія спробує зачепитися хоча би за один бал з "трьома левами", а матч з командою Драгана Стойковича може бути ключовим в багатьох сенсах.

В свою чергу Англія мінімально виграла у сербів, але залишила багато запитань до своєї гри. Точний удар Джуд Беллінгема став чи не єдиним позитивним моментом зустрічі, тому що в іншому вона не вразила. Це нагадувало не більш атакувальний вектор, що наче почав простежуватися на мундіалі у Катарі, а звичнішу під керівництвом Гарета Саутгейта прагматичну стилістику, за яку її багато критикують. Швидше за все, ми будемо спостерігати за зовсім іншою командою у плей-оф, тому що багато фаворитів довго розкачуються у групових етапах великих турнірів, щоб потім поступово набрати форму на вирішальних стадіях.

Склад у неї є одним з найкращих серед усіх учасників турніру. Майже на кожній позиції є зірка світового рівня.

Данія програла лише один з попередніх 13 міжнародних матчів з березня 2023 року, але нічия зі Словенією означає, що тепер вони виграли лише одну з попередніх шести зустрічей на групових етапах чемпіонатів Європи (1 перемога, 1 нічия, 4 поразки).

Переможці Євро-1992 вступить в це протистояння маючи лише чотири перемоги у 22 зустрічах з Англією.

Команда Гарета Саутгейта стала першим колективом в історії Євро, який п'ять разів поспіль зміг не пропустити голів на груповому етапі, а також не зазнавав поразок у групі з моменту першого матчу Євро-2004 проти Франції, записавши з того часу вісім перемог і чотири нічиї.

У попередньому матчі цих суперників у півфіналі Євро-2020 перемогу святкували "три леви", що виграли з рахунком 2:1, але не виглядали набагато краще за Данію. Цього разу колектив Г'юлманда отримає можливість відігратися.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Каспер Г'юлманд, головний тренер збірної Данії: "У наших силах провести фантастичну гру проти Англії, де ніхто не очікує від нас перемоги. Доля може змінитися (в мить ока), і хто сказав, що цього не станеться? Я вірю це можна зробити. А потім раптом відбудеться зовсім інша ситуація".

Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії: "Чого ми очікуємо від Данії? Трохи іншого стилю гри, тому вони ставитимуть нам інші питання. Ми повинні контролювати м’яч, як ми це робили в першому таймі (проти Сербії), нам потрібно буде озирнутися і побачити, чи є якісь корективи в тому, що нам потрібно зробити".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ДАНІЯ: Шмейхель (Андерлехт) - Андерсен (Крістал Пелес), Крістенсен (Барселона), Вестергор (Лестер) — Крістіансен (Болонья), Юлманд (Спортінг), Еріксен (Манчестер Юнайтед), Гейб'єрг (Тоттенгем), Ба (Бенфіка) — Гойлунн (Манчестер Юнайтед), Вінд (Вольфсбург)

Заявка збірної Данії на Євро-2024:

АНГЛІЯ: Пікфорд (Евертон) — Вокер (Манчестер Сіті), Стоунз (Манчестер Сіті), Геї (Крістал Пелес), Тріпп'єр (Ньюкасл) — Трент (Ліверпуль, Райс (Арсенал) — Сака (Арсенал), Беллінгем (Реал Мадрид), Фоден (Манчестер Сіті) — Кейн (Баварія)

Заявка збірної Англії на Євро-2024:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Збірна Данії впевнено виграла свою групу, хоча й набрала порівну балів зі Словенією. Лише у фінальному турі команда Каспера Г'юлманда дозволила конкуренту наблизитися до себе, але це вже нічого не вирішувало.

Збірна Англії опинилася під час відбору у доволі непростій групі С, проте це не завадило команді "трьох левів" впевнено вийти на чемпіонат Європи з першого місця, не зазнавши під час кваліфікації жодної поразки.

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