Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Шотландія та Швейцарія.

Шотландія та Швейцарія зіграють поміж собою в Кельні в другому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету A.

Стів Кларк, після розгрому від Німеччини (1:5), залучив до стартового складу Генлі до трійки в центрі оборони, тоді як Гілмор гратиме в центрі поля.

Мурат Якин, на тлі перемоги над Угорщиною (3:1), використав із перших хвилин Шакірі на лівому фланзі півзахисту.

Шотландія: Ганн — Ролстон, Гендрі, Генлі, Тірні, Робертсон — Мактоміней, Гілмор, Макгрегор, Макгінн — Адамс.

Запасні: Келлі, Кларк, Шенкленд, Крісті, Купер, Армстронг, Морган, Конвей, Джек, Маккрорі, Маклін, Тейлор, Форрест, Маккена.



Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Джака, Фройлер, Шакірі — Ебішер, Варгас — Ндоє.

Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Ельведі, Емболо, Окафор, Штеффен, Цезігер, С’єрро, Дуа, Яшарі, Амдуні, Рідер.



Гра Шотландія — Швейцарія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.