Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 19 червня 2024 року.
Німеччина - Угорщина, Getty Images
19 червня 2024, 22:35
У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Німеччини виграла в Угорщини (2:0).
У першому таймі Джамал Мусіала відкрив рахунок, а потім суперник мав декілька хороших моментів, щоб його зрівняти. Втім, цього не вийшло.
В другій половині зустрічі Ілкай Гюндоган забив ще один м'яч і встановив фінальний результат. Таким чином, команда Юліана Нагельсманна здобула дві перемоги поспіль, а колектив Марко Россі програв у другій зустрічі на цьому груповому етапі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Угорщина у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:
Німеччина — Угорщина 2:0
Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх (Джан, 71), Кроос — Мусіала (Фюріх, 72), Гюдоган (Ундав, 84), Вірц (Сане, 58) — Гаверц (Фюллькруг, 58)
Угорщина: Гулачі — Фіоло, Орбан, Дардої — Болла (Адам, 75), А. Нодь (Кляйнгайслер, 63), Шефер, Керкез (Ж. Нодь, 75) — Шоллої (Чобот, 87), Собослаї — Ворго (Гоздог, 87)
Попередження: Рюдігер, Міттельштедт — Чобот