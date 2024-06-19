Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 19 червня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Німеччини виграла в Угорщини (2:0).

У першому таймі Джамал Мусіала відкрив рахунок, а потім суперник мав декілька хороших моментів, щоб його зрівняти. Втім, цього не вийшло.

В другій половині зустрічі Ілкай Гюндоган забив ще один м'яч і встановив фінальний результат. Таким чином, команда Юліана Нагельсманна здобула дві перемоги поспіль, а колектив Марко Россі програв у другій зустрічі на цьому груповому етапі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Угорщина у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Німеччина — Угорщина 2:0

Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх (Джан, 71), Кроос — Мусіала (Фюріх, 72), Гюдоган (Ундав, 84), Вірц (Сане, 58) — Гаверц (Фюллькруг, 58)



Угорщина: Гулачі — Фіоло, Орбан, Дардої — Болла (Адам, 75), А. Нодь (Кляйнгайслер, 63), Шефер, Керкез (Ж. Нодь, 75) — Шоллої (Чобот, 87), Собослаї — Ворго (Гоздог, 87)



Попередження: Рюдігер, Міттельштедт — Чобот