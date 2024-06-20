Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Потрібна тільки перемога.

Півзахисник збірної України Володимир Бражко прокоментував майбутню гру зі збірною Словаччини в рамках 2-го туру Євро-2024 та висловився про свій дебют у синьо-жовтій футболці. Цитує українця офіційний сайт УЄФА.

"Ми повинні розуміти, що Словаччина — добре організована команда. Вони знають, що робити на полі, добре пресингують та дуже компактно захищаються. Також вони дуже сильні в контратаках. Словаки дійсно грають у футбол, а не просто вибивають м'яч. Нам буде складно, але це точно буде цікава гра.

Коли їхав у табір збірної, навіть подумати не міг, що гратиму. А коли дізнався, що вийду проти Боснії, пішов у свою кімнату, поклав телефон і просто сидів дві-три хвилини: не міг повірити, що це відбувається насправді. Але потім я зумів зібратися, ми виграли той матч, а в наступному — проти Ісландії — я вже так сильно не переживав.

Я дебютував у збірній близько трьох місяців тому, і для мене це було щось неймовірне. Грати на Євро — це найвищий можливий рівень у футболі. Я давно про це мріяв. Мені довелося пройти довгий шлях, тому я насолоджуюся кожним моментом тут. І дуже хочу допомогти своїй команді. Неважливо, скільки часу я отримаю — 30 хвилин, 10 чи одну. Я вийду на поле і буду орати на полі заради команди та нашої країни", — сказав Бражко.

Нагадаємо, наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.