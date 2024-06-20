Надважлива гра для обох команд.
Стойкович, UEFA
20 червня 2024, 13:23
Головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович висловився про майбутній матч 2-го туру Євро-2024 зі збірною Словенії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Словенія здатна створити проблеми будь-якому супернику. Ми хочемо перемогти, нам потрібні очки. Але фаворита в цій грі немає.
На полі треба показувати, на що ти здатний. Завтра ми повинні проявити себе. Кожен матч буде важким, але мене б тут не було, якби я не вірив у нас.
Ми всі знаємо, що принесе нам перемога в цій грі. Всі мотивовані. Всі гравці будуть готові до випробування словенцями. Ми занадто шанобливо поставилися до англійців, але потім заграли, як годиться. Саме так ми збираємося провести цей матч.
Буде дві зміни порівняно з грою проти Англії. Словенія грає за схемою 4-4-2. У них є два гравці, які відіграють важливу роль в атаці. Ми повинні зіграти розумно, щоб відсікти їх. Це дуже організована, сильна команда. Нам слід подумати про ці елементи", — сказав Стойкович.
Матч між збірними Словенії та Сербії відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.