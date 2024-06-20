Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Надважлива гра для обох команд.

Головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович висловився про майбутній матч 2-го туру Євро-2024 зі збірною Словенії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Словенія здатна створити проблеми будь-якому супернику. Ми хочемо перемогти, нам потрібні очки. Але фаворита в цій грі немає.

На полі треба показувати, на що ти здатний. Завтра ми повинні проявити себе. Кожен матч буде важким, але мене б тут не було, якби я не вірив у нас.

Ми всі знаємо, що принесе нам перемога в цій грі. Всі мотивовані. Всі гравці будуть готові до випробування словенцями. Ми занадто шанобливо поставилися до англійців, але потім заграли, як годиться. Саме так ми збираємося провести цей матч.