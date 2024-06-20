Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Юний англієць гратиме проти своїх одноклубників.

18-річний півзахисник збірної Англії Коббі Мейну перед матчем 2-го туру Євро-2024 проти збірної Данії, висловився про своїх данських одноклубників по Манчестер Юнайтед Расмусі Гойлунні та Крістіані Еріксені. Цитує англійця офіційний сайт УЄФА.

"Великий шлях, який Еріксен пройшов з часу крайнього Євро, був приголомшливим. Я ціную можливість перебувати поруч із ним так близько — він дуже хороший гравець. Але якщо я збираюся грати в четвер, мені доведеться забути про це, битися з ними і, сподіваюся, здобути перемогу.

Для мене вони обидва чудові товариші по команді. Ми з Расмусом досить молоді, тому близько спілкуємося, я завжди поруч із ним. Що стосується Крістіана, то я багато чому в нього навчився. Спостерігаючи за ним у минулому сезоні, коли я не грав так багато, я вчився і намагався перейняти щось із його гри", — сказав Мейну.

Матч між збірними Данії та Англії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.