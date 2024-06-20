Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На нас чекає запекле "Балканське дербі".

Напередодні матчу 2-го туру Євро-2024 між збірними Словенії та Сербії, головний тренер словенців Матяж Кек поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я вірю, що в таких умовах ця команда зростатиме з кожною хвилиною. Багато команд сильніших за нас зазнавали невдач. Але ми хочемо домогтися позитивного результату завтра і довести, що не випадково потрапили на цей Євро та заслуговуємо бути тут.

Вважаю, що я — найнезначніша фігура матчу Словенія — Сербія. Футболісти, які не так часто виходять на поле, будуть важливішими. Я сказав гравцям, що поважаю їх. Якщо подивитися на статистику останніх матчів, стає зрозуміло, що ми здатні долати труднощі. У нас чудовий персонал, я пишаюся своєю командою.

Проти сербів моя команди гратиме агресивно і в дуже високому темпі, тому 11 гравців нам не вистачить. Зараз ми розробляємо план, як зіграти всі 90 хвилин у високому темпі проти такого суперника, як Сербія", — сказав Кек.

Матч між збірними Словенії та Сербії відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.