Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олдскули, пам'ятаєте матч Югославія-Словенія на Євро-2000?

Нападник збірної Сербії Александар Мітрович напередодні гри 2-го туру Євро-2024 зі Словенією відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Югославія — Словенія на Євро-2000? Це був приголомшливий матч. Ми тоді були дітьми, і ця гра врізалася нам у пам'ять. Сподіваюся, що наш матч стане таким самим незабутнім.

Сподіваюся, що після цього матчу словенці будуть боятися мене ще більше. Буду намагатися забити та провести чудовий матч, але навіть якщо відзначитися голом не вийде, головне, щоб матч добре склався для Сербії.

Найсильніша сторона збірної Словенії — командна гра. Звичайно, у них є хороші гравці, які можуть забити в будь-який момент. Не думаю, що словенці нас здивують. Ми знаємо про них все, а вони все знають про нас", — сказав сербський футболіст.

Матч між збірними Словенії та Сербії відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.