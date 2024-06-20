Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колектив Драгана Стойковича грав у жахливий футбол у другому таймі, але якимось дивом не програв.

Поступово наближаємось до екватору групового етапу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, де певні команди вже встигли днем раніше відіграти свої матчі другого туру, а дехто з них навіть устиг кваліфікуватись до плей-оф. Квартету C до цього було ще далеко, бо в першому турі в цій групі перемогла лише одна команда — збірна Англії.

А ось Словенія та Сербія вочевидь залишились незадоволеними своїми результатами в стартових матчах, хоча й колективу Матяжа Кека вдалось відібрати очки в Данії (1:1). Футболісти Драгана Стойковича, можливо, теж до цього були близькими подумки в грі проти англійців (0:1), однак своїми нагодами скористатись не змогли, а отже замикали квартет, у якому геть не все однозначно.

Ідеї Стойковича щодо першого тайму цього протистояння, не дивлячись на гарний настрій у самого тренера, навряд чи хтось зрозумів. Навіть його футболісти. Сербія вирішила грати без м’яча, як проти Англії. І якщо там це було цілком зрозуміло й виглядало притомним рішенням, то проти Словенії — така собі спроба піймати суперників на їхніх ж помилках.

А якщо ті не помиляються? Що тоді робити? Відповіді на це питання серби нам до перерви так і не надали. У них було тільки пару непоганих епізодів накшталт ударів Мітровича чи Лукича, але й проти Англії подібні ситуації виникали за рахунок габаритів та швидкості. Що тоді, що цього разу, забити не вдалось, і це все на тлі того, що головний момент суперників у першому таймі був значно ближчим до гола, але Елшнік поцілив у праву стійку з меж штрафного, а Шешко після цього невдало зіграв на добиванні.

На другий тайм Стойкович повернувся із появою на полі Гачіновича, який не те, щоб потім не додав у атаці власної команди, а й наламав дров. Але то було не одразу, бо серби таки кинулись уперед і були дуже близькими до забитого м’яча в чергових моментах Мітровича, однак Облак рятував на останньому рубежі.

Проте активність стартових хвилин другого тайму тривала від гостей недовго. Словенці спочатку заспокоїли гру, а потім легко перехопили ініціативу й проводили вже власні атаки на чужі ворота. Одна з таких завершилась шаленим успіхом завдяки ривку Карнічніка з правого флангу оборони, де він перехопив м’яч у того-таки Гачіновича, і зрештою завершенням на дальній стійці подачі Елшніка з протилежного краю поля.

У цьому й полягала сила обох команд — швидкі контратаки та завершення флангових передач. Але в сербів це не працювало, тоді як у суперників спрацювало одного разу, після чого вони вирішили за краще відбиватись та сушити гру. Можливо, і дотерпіли б до омріяного переможного завершення матчу на Євро. Якби не удар головою Йовича після подачі кутового з правого флангу від Ілича. Таки спрацювала однобока тактика Стойковича, і тепер м’яч під контролем його команди.

У наступному турі Словенія гратиме проти Англії в Кельні, тоді як Сербія зустрінеться з Данією в Мюнхені.Словенія — Сербія 1:1Карнічнік, 69 — Йович, 90+6Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович (Віпотнік, 76), Черін, Елшнік (Брекало, 90+1), Млакар (Станкович, 62) — Шпорар, Шешко (Вербич, 76).Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович (Бірманчевич, 82), Ілич, Лукич (Мілінкович-Савич, 64), Младенович (Гачінович, 46) — Тадич (Самарджич, 82) — Влахович (Йович, 62), Мітрович.Попередження: Янжа, Віпотнік — Младенович, Лукич, Гачінович, Йович