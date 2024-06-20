Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Данія та Англія.
Йоакім Меле, Getty Images
20 червня 2024, 18:19
Данія та Англія зіграють у Франкфурті матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету C.
Каспер Юльманн, після нічиєї проти Словенії (1:1), використав із перших хвилин Меле на правому фланзі півзахисту.
Гарет Саутгейт, на тлі перемоги над Сербією (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Меле, Юльманн, Гейб’єрг, Крістіансен — Еріксен — Гойлунн, Вінд.
Запасні: Германсен, Роннов, К’єр, Єнсен, Ділейні, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Нергор, Ба, Поульсен, Дреєр, Р. Крістенсен, Брюн-Ларсен.
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Конса, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон, Мейну.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.
Гра Данія — Англія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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