Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Данія та Англія.

Данія та Англія зіграють у Франкфурті матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету C.

Каспер Юльманн, після нічиєї проти Словенії (1:1), використав із перших хвилин Меле на правому фланзі півзахисту.

Гарет Саутгейт, на тлі перемоги над Сербією (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Меле, Юльманн, Гейб’єрг, Крістіансен — Еріксен — Гойлунн, Вінд.

Запасні: Германсен, Роннов, К’єр, Єнсен, Ділейні, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Нергор, Ба, Поульсен, Дреєр, Р. Крістенсен, Брюн-Ларсен.



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.