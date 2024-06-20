Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Іспанія та Італія.

Луїс де ла Фуенте та Лучано Спаллетті, Getty Images

Луїс де ла Фуенте та Лучано Спаллетті, Getty Images

Іспанія та Італія зіграють у Гельзенкірхені в другому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету B.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Хорватією (3:0), залучив до стартового складу Лапорта до центру оборони.

Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над Албанією (2:1), так само використав із перших хвилин однаковий склад.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Педрі, Родрі, Руїс — Ямал, Мората, Вільямс.

Запасні: Рая, Реміро, Начо, Вівіан, Меріно, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Грімальдо, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Фермін, Перес.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дімарко — Барелла, Жоржиньо — Фраттезі, Пеллегріні, К’єза — Скамакка.

Запасні: Вікаріо, Мерет, Буонджорно, Гатті, Распадорі, Дарміан, Белланова, Крістанте, Манчіні, Ретегі, Дзакканьї, Фаджолі, Ель Шаараві, Камб’язо, Фолоруншо.



Гра Іспанія — Італія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.