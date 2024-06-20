Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 20 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Італії — представниками квартету В.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ЧЕТВЕР, 20 ЧЕРВНЯ, 22:00. АРЕНА АУФШАЛЬКЕ, ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У першому турі групового етапу колектив Луїса де ла Фуенте за один тайм (перший) здобув бажаний результат у матчі проти збірної Хорватії. Оговтатися від голів Альваро Морати, Фабіана Руїса і Дані Карвахаля команда Златко Далича так і не зуміла, дозволивши іспанцям набрати три залікових бали. Звісно, складно буде сказати, що рахунок 3:0 на 100% відображав те, що відбувалося на полі, проте й незаслуженою звитягу іспанців на Олімпіаштадіон у Берліні теж явно не назвати, адже вони, щонайменше, банально були значно ефективнішими за хорватів.

У суботу, 15 червня, іспанці продовжили свою серію без поразок у стартових матчах чемпіонатів Європи до 6 поєдинків. Ба більше, збірна Іспанії програла лише в одній з 12 своїх таких зустрічей — із рахунком 1:0 Норвегії, Євро-2000. В останніх 9 матчах групового етапу турніру іспанцям удавалося зберегти свої ворота "сухими", а в 6 з останніх 7 поєдинків у всіх турнірах команда де ла Фуенте забила три або більше м'ячів.

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Старт італійців на цьому чемпіонаті Європи був значно більш нервовим за старт іспанців. Збірна Албанії шокувала свого опонента блискавичним результативним ударом Недіма Байрамі вже на 23-й секунді поєдинку. В анонсі того матчу ми писали, що завадити Італії здобути 3 очки в суботній дуелі може лише вона сама і випадок із голом албанців підтверджував ті слова, адже до нього призвело непорозуміння між одноклубниками (!) Федеріко Дімарко та Алессандро Бастоні. Вже за 10 хвилин центрбек реабілітувався, відновивши паритет, а через наступні 5 голом відзначився Ніколо Барелла, ще один представник Інтера. Взяття воріт півзахисником виявилося останнім у поєдинку.

У 1 турі групового етапу Євро-2024 збірна Італії вперше у своїй історії забила двічі протягом першого тайму матчу цієї стадії. Чинні чемпіони Європи також продовжили свою безпрограшну серію на турнірі до 8 поєдинків, а якщо враховувати виключно основний час цих зустрічей, то й узагалі до 10. Цікаво, що почалася вона матчем саме проти Іспанії в 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи у Франції, який проходив у 2016 році.

Що стосується історії протистоянь іспанців та італійців, то ця очна зустріч для них буде 41-ю. На рахунку Іспанії 13 звитяг, тоді як в Італії їх 11. Ще 16 матчів завершилися внічию, а загальна різниця забитих-пропущених становить 45:46 на користь італійців.

Востаннє команди зустрічалися у півфіналі плей-оф Ліги націй УЄФА-2022/23. Понад рік тому, 15 червня 2023-го, іспанці під керівництвом де ла Фуенте здолали італійців на чолі з Манчіні з рахунком 2:1 завдяки голу Хоселу ближче до завершення зустрічі. У підсумку, саме Іспанія виграла цей міні-турнір, перегравши у фіналі хорватів, а Італії дісталося третє місце після перемоги над Нідерландами.

Цікаво, що до цього Іспанії та Італія зустрічалися в тому ж турнірі, на тій самій стадії, але сезону-2020/21. На чолі з Луїсом Енріке іспанці здобули ідентичну за рахунком звитягу (2:1), а у фіналі плей-оф ЛН поступилися французам, тоді як італійці здолали Бельгію в матчі за третє місце.

Перемога сьогодні гарантує одному з колективів вихід до плей-оф чемпіонату Європи-2024 з першого місця квартету В. Вивіску цієї зустрічі сміливо можна називати найбільш яскравою серед усіх матчів групового етапу турніру в Німеччині. Посперечатися може лише протистояння Нідерланди — Франція, яке відбудеться завтра, 21 червня. Лишається сподіватися, що в обох випадках команди виправдають значні очікування, продемонструвавши якщо не результативну, то бодай цікаву гру.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "Перемога над Хорватією була довершеним перформансом, натхненним "змагальними" генами, які пронизують нашу команду. Це стосується і молодих хлопців і досвідчених, які виграли майже все у футболі, але лишаються голодними та самовідданими. Я хочу відзначити ставлення та амбітність цієї команди, її незнищенні риси".

Лучано Спаллетті, головний тренер збірної Італії: "Я проходив через деякі важливі матчі, але цей — на вершині. Це один із тих матчів, які можуть дати гравцям, що розповісти у майбутньому. Іспанія має все, абсолютно все. Вони завжди діють однаково, тож нам потрібно бути більш реакційними. Мені цікаво подивитися, що стається, коли вони пресингуватимуть із 11 гравцями, як ми відреагуємо на це".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ІСПАНІЯ: Сімон (Атлетік) — Карвахаль (Реал Мадрид), Ле Норман (Реал Сосьєдад), Н. Фернандес (Реал Мадрид), Кукурелья (Челсі) — Руїс (ПСЖ), Родрі (Манчестер Сіті), Педрі (Барселона) — Ямал (Барселона), Мората (Атлетіко), Вільямс (Атлетік)

Заявка збірної Іспанії:

ІТАЛІЯ: Доннарумма (ПСЖ) — Ді Лоренцо (Наполі), Бастоні (Інтер), Калафіорі (Болонья), Дімарко (Інтер) — Жоржиньо (Арсенал), Барелла (Інтер) — Фраттезі (Інтер), Пеллегріні (Рома), К'єза (Ювентус) — Скамакка (Аталанта)

Заявка збірної Італії:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Іспанія:

Італія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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