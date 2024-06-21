Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
21 червня 2024, 00:00
Іспанія у видовищному стилі здолала Італію
Перевага команди де ла Фуенте явно не відповідає підсумковому рахунку.
Іспанія — Італія, Getty Images
21 червня 2024, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Іспанія — Італія 1:0
Гол: Калафіорі 55 (авт.)
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Педрі (Баена, 71), Родрі, Руїс (Меріно, 90+4) — Ямал (Ферран, 71), Мората (Оярсабаль, 78), Вільямс (Перес, 78).
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дімарко — Барелла, Жоржиньо (Крістанте, 46) — Фраттезі (Камб’язо, 46), Пеллегріні (Распадорі, 82), К’єза (Ретегі, 63) — Скамакка (Дзакканьї, 64).
Попередження: Родрі, Карвахаль — Доннарумма, Крістанте