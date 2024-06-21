Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи D, у якому зіграють Польща та Австрія.

Польща та Австрія зіграють у Берліні в другому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету D.

Міхал Пробеж, після поразки від Нідерландів (1:2), залучив до стартового складу Давідовича в трійці центральних захисників, тоді як Сліш та Пьотровські гратимуть у центрі поля, а Пьонтек долучиться до пари нападників.

Ральф Рангнік, на тлі поразки від Франції (0:1), використав із перших хвилин Траунера та Лінгарта в центрі оборони, тоді як Арнаутович розташується на вістрі атаки.

Польща: Щесни — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Пьотровські, Сліш, Залевські — Зелінські — Букса, Пьонтек.

Запасні: Скорупські, Булка, Саламон, Валюкевич, Свідерські, Модер, Левандовські, Гросіцкі, Романчук, Пухач, Шиманські, Берешинські, Шиманські, Скураш, Урбанські.



Австрія: Пенц — Пош, Траунер, Лінгарт, Мвене — Зайвальд, Грілліч — Баумгартнер, Лаймер, Забітцер — Арнаутович.