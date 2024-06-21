Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Україна здобула надважливі три пункти.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона прокоментував поразку в матчі 2-го туру Євро-2024 від збірної України (1:2). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Важкий матч. Чимось я залишився задоволений, чимось — менше. Не можу звинувачувати гравців. Перший тайм вийшов просто чудовим. Але в України класна команда. У рейтингу ФІФА вона випереджає нас на 20 позицій. Ми продовжуємо боротися та зробимо все можливе, щоб вийти з групи.

У нас була можливість завоювати путівку в 1/8 фіналу, але ми зіткнулися з командою, яка потребувала перемоги не менше ніж ми. На цьому турнірі ми "команда Попелюшки". Той факт, що ми продовжуємо боротися за вихід до 1/8 фіналу, вже неймовірний.

Ми витратили багато сил у першому таймі. І створили багато моментів. Вони турбували нас 30 хвилин, але ми цього чекали. Ця команда заслуговує на велику повагу. Донедавна ми й подумати не могли, що зможемо конкурувати з такими збірними.

Коли ми вели в рахунку, до кінця матчу залишалося ще дуже багато часу. Словаччина грала з дуже сильним суперником. Я радий, як ми грали, і пишаюся хлопцями. Ми дали супернику 30 хвилин, і цього вистачило, щоб вони покарали нас", — сказав Кальцона.