Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
21 червня 2024, 16:56
Словаччина — Україна. Відео гола та огляд матчу 21.06.2024
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Словаччина - Україна, Getty Images
21 червня 2024, 16:56
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині збірна Словаччини зустрілася зі збірною України на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі.
Номінальні господарі відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі. Іван Шранц головою на дальній завершив подачу з лівого флангу від Лукаша Гарасліна. На 34-й хвилині команду Франческо Кальцони від пропущеного м'яча врятувала штанга. Після паніка штрафному словаків м'яч відскочив на правий фланг до Тимчика, а той пробив у дальній каркас воріт. Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Словаччини.
Гол Івана Шранца, 1:0
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