Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 21 червня 2024 року.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині збірна Словаччини зустрілася зі збірною України на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі.

Номінальні господарі відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі. Іван Шранц головою на дальній завершив подачу з лівого флангу від Лукаша Гарасліна. На 34-й хвилині команду Франческо Кальцони від пропущеного м'яча врятувала штанга. Після паніка штрафному словаків м'яч відскочив на правий фланг до Тимчика, а той пробив у дальній каркас воріт. Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Словаччини.

Гол Івана Шранца, 1:0

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