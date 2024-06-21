Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", наводять слова Сергія Реброва за підсумками вольової перемоги над Словаччиною в другому матчі Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна України у вольовому стилі зуміла здолати збірну Словаччини з рахунком 2:1.

Словаччина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.06.2024

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результат поєдинку на Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі.

"Я дуже радий за гравців. Ми дуже добре відреагували на пропущений гол. У перерві ми змінили деякі позиції у високому пресингу. Гравці, які вийшли з лави запасних, покращили нас. Найголовніше, що ми показали свій дух. Ми дуже намагалися змінити результат і заслужили на перемогу.

Ми дуже погано зіграли проти Румунії, але я не можу сказати, що це була інша команда. Вона показала інший дух і заслужила на звитягу. Нам потрібно зосередитися на наступній грі, але це була дуже важлива для команди і країни перемога.

Я не кричав [у перерві]. Нам потрібно було реагувати в другому таймі. Ми недостатньо високо пресингували. Ми розуміли, що це наш шанс, і ось що я сказав. Я сказав їм не турбуватися про рахунок і просто продовжувати рухатися вперед", — заявив Ребров, передає офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у 3 турі українській національній команді протистоятиме збірна Бельгії. Матч відбудеться в середу, 26 червня.