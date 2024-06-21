Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Потрапили б ви під сьогоднішню Україну...

Півзахисник збірної Румунії Яніс Хаджі висловився про матч проти збірної Бельгії у 2-у турі чемпіонату Європи. Цитує румуна офіційний сайт УЄФА.

"Це буде важкий матч, який кардинально відрізняється від першого. Однак у нас є сміливість, віра в себе, і ми знаємо, на що здатні.

Сподіваємося, наш тренер теж натхнений. Постараємося зробити на полі все, що нам скажуть. Кожен із нас у різні моменти демонстрував свій клас, і зараз той самий момент, коли потрібно показати його знову. Все можливо, якщо ми будемо працювати разом", — заявив Хаджі.

Матч між збірними Румунії та Бельгії відбудеться 22-го червня, о 22:00 за київським часом.