Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команди Рональда Кумана та Дідьє Дешама обійшлись без забитих м'ячів.

В матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Нідерландів грала проти збірної Франції. Лідер французів Кіліан Мбаппе після травми носа в матчі з Австрією залишився в запасі, тоді як Дідьє Дешам випустив в центр поля Орельєна Чуамені, а Антуана Грізманна перевів вище в атаку. У нідерландців в старті вийшов Джеремі Фрімпонг на позиції вінгера.

Команди дуже бадьоро почали матч і вже на 2-й хвилині Фрімпонг ніби на велосипеді втік від Тео та пробив дальній кут, але Меньян перевів м'яч на кутовий. Французи доволі швидко відповіли, коли Антуан Грізманн пробив з-за меж штрафного майданчика, але Вербрюгген в стрибку дістався м'яча кінчиками пальців.

Після обміну моментами на старті команда Дідьє Дешама заволоділа ігровою ініціативою та мала моменти відкрити рахунок. Спершу, Рабьо отримав пас в декількох метрів від чужих воріт та вирішив покотити ліворуч на Грізманна. Зробити невдалий пас в цій ситуацію було важко, але Адрієн впорався. У наступній атаці Грізманн пробив в один дотик після прострілу з флангу — м'яч трохи розминувся з кутом воріт.

Нідерландці розраховували на гострі випади і один з них вийшов дуже небезпечним - Коді Гакпо змістився в центр з правого флангу й цілив в дальній кут воріт, але Меньян витягнувся в струну та врятував свою команду. Наприкінці тайму гра трохи заспокоїлась й команди поступово дістались екватору ігрового часу та пішли відпочивати за рахунку 0:0.

Другу половину гри команди розпочали доволі повільно. Ніхто не хотів ризикувати, адже, в цілому, нічия влаштовувала обидві команди. Втім, в середині тайму французи були зобов'язані відкрити рахунок, коли Канте шикарним пасом знайшов Грізманна на дальній стійці, а той пробив в ближній кут — Вербрюгген врятував свою команду.

Команда Рональда Кумана відповіла десь хвилин через п'ять та ще й як! Депай отримав рас в чужому штрафному та пробив з розвороту — Меньян врятував команда, але вже не впорався з добиванням Сіммонса. Втім, Думфріс стояв поруч з воротарем та перебував в офсайді. Арбітри довго переглядали повтор, але своє рішення не змінили.

Тренерські штаби команд намагались змінити хід гри, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат, який залишив за бортом турніру збірну Польщі.

Нідерланди — Франція 0:0

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен (Веерман, 72), Сімонс (Вейналдум, 73), Рейндерс — Фрімпонг (Гертрейда, 73), Депай (Веггорст, 79), Гакпо

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені, Канте, Рабьо — Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75), Грізманн

Попередження: Схаутен