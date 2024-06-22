Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 21 червня 2024 року.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірні Нідерландів та Франції розписали першу нульову нічию на турнірі (0:0).

Обидві команди впродовж всієї гри створювали гольові моменти біля воріт суперника, але так і не зуміли відзначитися бодай одним забитим м'ячем.

Відео найкращих моментів та огляд матчу Нідерланди — Франція на Євро-2024:

Нідерланди — Франція 0:0

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен (Веерман, 72), Сімонс (Вейналдум, 73), Рейндерс — Фрімпонг (Гертрейда, 73), Депай (Веггорст, 79), Гакпо

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені, Канте, Рабьо — Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75), Грізманн

Попередження: Схаутен