Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легенда португальського футболу.

41-річний центральний захисник збірної Португалії Пепе напередодні матчу 2-го туру Євро-2024 з національною командою Туреччини поспілкувався з журналістами. Цитує ветерана офіційний сайт УЄФА.

"Це буде ще один важкий матч. Такий самий важкий, яким була перша гра. Команда добре билася і проявила характер, що дуже важливо на таких турнірах, як цей.

Думаю, що гра відрізнятиметься від матчу з Чехією, тому що турки грають по-іншому. Вони більше атакують, швидко переходять з оборони в атаку. Ми старанно готуємося до цього матчу і докладемо всіх зусиль, щоб порадувати наших вболівальників.

Я пишаюся тим, що граю на своєму п'ятому чемпіонаті Європи та захищаю кольори своєї країни. Це завжди дуже приємно для будь-якого гравця. Але буде ще краще, якщо ми закінчимо цей турнір із трофеєм", — сказав Пепе.

Матч між збірними Туреччини та Португалії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.